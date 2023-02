Stephanie Cayo tiene algo que decirle a Maxi Iglesias por su 32 cumpleaños: “Ven que te estoy esperando”

¡Cómo nos gusta una segunda oportunidad! Porque el amor siempre llama dos veces a la puerta, sobre todo cuando la llama no se ha apagado. Es el caso de Maxi Iglesias y la actriz Stephanie Cayo, quienes han confirmado que han vuelto. La pareja, que protagonizó la película de Netflix Hasta que nos volvamos a encontrar, decidieron tomar caminos separados el pasado junio. Pero parece que siempre hay una puerta para retomar un romance.

Ha sido Stephanie quien ha confirmado la noticia. ¡Y no lo ha hecho en cualquier día, sino en el cumpleaños de él! Maxi Iglesias ha soplado 32 velas (madre mía, parece que fue ayer cuando lo conocimos siendo un adolescente en Física o Química) este mismo lunes, 6 de febrero, y su pareja no ha querido perder la oportunidad de gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está con las siguientes palabras:

“Tú y yo… donde sea que vayamos siempre va a ser una buena idea porque nace desde las entrañas… para ser bien específica. Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida. Ya ven que te estoy esperando… Felices 32, cariño. Muy orgullosa de ti y de todo lo que te espera”

Junto a estas palabras, que parecen sacadas de una auténtica película romántica, Stephanie ha compartido una galería de imágenes donde aparecen de lo más enamorados: desde una foto en la que Maxi hace un corazón con las manos en medio de un atardecer hasta un selfie donde respiran complicidad.

Un mensaje más emotivo

Pero cuando pensábamos que esta declaración no podía ir a más, hemos visto el precioso mensaje que Stephanie le ha escrito a su chico en historias de Instagram. La actriz ha recordado cómo cambió su vida el día que lo conoció: “A veces uno siente tanto que las palabras nunca son las ‘correctas’ en los momentos importantes y uno debe apelar a la música, los poemas y la magia de los recuerdos, que quedarán por (siempre). Hoy es uno importante. Cumples 32. Yo te conocí a mis 32 y la vida me cambió, me cambió la forma de mirarla, gracias a ti me quitó el frío, la coraza y las armas, gracias a ti”.

Stephanie asegura que Maxi cambió la forma de sentir gracias a él y que se siente más fuerte: “Gracias a tu. Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo”.

Sin duda, parece que la pareja ha vuelto con más fuerza que nunca. ¡Nos encanta que hayan decidido darse una segunda oportunidad!