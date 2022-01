Maxi Iglesias y Stephanie Cayo trasladan su química personal a una sesión de fotos cargada de sensualidad

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo se conocieron en el rodaje de Mochileros, una producción internacional que les ha cambiado la vida. Ella estaba casada en ese momento, pero poco después acabó divorciándose.

Poco después los dos actores confirmaban su relación de manera pública. Eso fue en diciembre y cada vez tienen menos reparos en compartir la química que hay entre ellos. Ambos serán protagonistas de uno de los reportajes de Harper’s Bazaar de febrero.

“Entre las piernas es una de las películas españolas de los 90 que más me gustó... Esta foto, que por su obvia composición me recordó a su nombre, y unas cuantas más se encuentran en el número de febrero de @harpersbazaares donde @unlunar y yo hablamos de la nuestra, rodada en Perú y que pronto se va a estrenar…”, confirma el actor en redes.

Sesión cómplice

Y lo hace junto a una colección de fotografías cargada de sensualidad que nos dejan clara la química y complicidad que hay entre ambos. Aparte de subirse a sus hombros, la actriz peruana hace topless abrazada a su chico.

Y claro, con semejante despliegue, los piropos alabando a la pareja no se han hecho esperar. Parece que las alianzas entre Perú y España son cada vez más fuertes viendo lo bien que le va a la pareja.

Y es que Mochileros se grabó en el país latino. Allí es donde surgió una relación que ha ido consolidándose con el paso del tiempo. Cada día conocemos más a esta mujer que forma parte de una gran saga de artistas relacionados con el baile, el canto y la interpretación y que algunos conocen como los Kardashian peruanos.

Ella ha preferido compartir alguna foto de esa sesión en la que lleva algo más de ropa. “Me siento muy actriz de cine Vs. Abelardo de plaza sésamo. 😜 Se está acercando la fecha de… 🏔 en @netflix ❤️ 🎥 ❤️🎥 … is coming soon…”, escribía junto a la imagen.

Dentro de poco podremos ver qué tal compartiendo historia cinematográfica.