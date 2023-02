Lola Índigo: ¿cuánto sabe de Tamara Falcó, Miércoles y el Benidorm Fest?

Lola Índigo se ha convertido en una de las grandes estrellas del momento. Temazos como La niña de la escuela, Discoteca o Toy Story la han posicionado como una de las cantantes españolas más esuchadas del momento. Este mismo 2023 ha lanzado el primer single de su tercer álbum de estudio: se trata de Corazones rotos, una colaboración con Luis Fonsi, que forma parte del disco El Dragón.

Teniendo en cuenta que Lola es una gran amante de la cultura pop, llena las letras de sus canciones de referencias a la música, al cine y a las series, hemos querido que la cantante se enfrentase a nuestro test. ¿Cuánto sabe Lola de la cultura pop actual?

Lola ha tenido que responder a todo tipo de preguntas de lo más diversas: desde las evoluciones de Charmander (donde ha desvelado cuál sería su equipo Pokémon) hasta el nombre de la mediática pareja cuya ruptura duró un "nano segundo en el Metaverso".

¿Está Lola Índigo pendiente de lo que dice la prensa del corazón de ella?

Hablando sobre Tamara Falcó, Lola nos ha contestado a la pregunta de si está pendiente de lo que dice la prensa del corazón sobre ella. "Hubo una época en la que me lo contaba mi madre, pero pedí en mi casa que no me dijesen nada. Tampoco aireo mis temas personales. Hay una cosa que siempre defiendo que es que liarse con una persona no significa que tengas una relación", nos ha confesado.

¿Sacaría tema con Bizarrap?

Cuando ha respondido a la pregunta sobre la última colaboración de Bizarrap, hemos querido saber si alguna vez ha hablado con él. "Lo conozco. De hecho fue quien le envió Culo a Khea en su día. Es una persona muy inteligente y muy talentosa. Me encantaría hacer una Bizarrap Session".

Además, Lola Índigo ha tenido que responder qué compañeros de Operación Triunfo se han presentado este año al Benidorm Fest. ¡Y ha respondido todos! Alfred, Agoney y Famous, aunque este último pertenece a otra edición.