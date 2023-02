Auronplay se aleja de Twitch para cuidar su salud mental

El exyoutuber y ahora streamer de Twitch Raúl Pérez, más conocido como Auronplay, ha decidido apartarse temporalmente de los directos de la plataforma de Amazon para descansar y dedicarse al cuidado de su salud mental después de haberse convertido durante los últimos días en la diana de decenas de críticas a causa de su comportamiento en algunos directos y de haberse visto salpicado por las acusaciones que xenofobia y apología de ideologías radicales que se han vertido en las redes sociales sobre su novia, la también creadora de contenido Biyín.

El propio Auron ha sido el que ha explicado que, después de haber pasado varios días en una situación constante de ansiedad que incluso le ha impedido comer, ha considerado que lo más adecuado para él es desconectarse indefinidamente de los directos. Eso sí, ha dejado claro que, aunque no sabe si su retiro será de solo unos días o si se extenderá hasta unas semanas, pretende volver a hacer lo que más le gusta, que es hacer reír a los demás.

"Estoy quemado. De verdad, estoy quemado. Y no es por nada... Es por un cúmulo de llevar muchos años aquí y estar muy quemado. Estar quemado hasta el punto de no tener energía y que me cueste. Y por eso creo que últimamente he tenido esas conductas que la gente ha visto —refiriéndose a un gran enfado que protagonizó en los Preimos Esland—... Y yo no soy así", ha explicado el propio Auron en el que ha sido su último stream antes de sus vacaciones indefinidas.

El popular creador de contenido ha asegurado que en sus inicios en Twitch su actitud era absolutamente diferente. Estaba feliz y esto se notaba en sus actitudes. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido perdiendo la elegancia y el saber estar que, a su parecer, le han caracterizado hasta las últimas semanas y ha dejado de tener la capacidad para controlarse cuando una situación le resulta violenta.

"He tenido conductas de niño pequeño...", ha llegado a admitir el streamer, que ha insistido en desvincular su retiro de las graves acusaciones que se han hecho sobre su pareja y que le han acabado arrastrando a él.

Una situación de estrés límite

En su último directo Auronplay ha descrito a sus seguidores lo que es una situación de estrés límite asegurando que, durante los tres días previos a su decisión los nervios le jugaron una mala pasada y le cerraron el estómago, por lo que durante 72 horas prácticamente se alimentó solo de café.

"Llevo tres días que no he comido nada. No estoy como para esta noche abrir un stream extremo de cuatro horas. Ni me siento bien físicamente ni me siento bien haciéndolo... porque algo que he hecho muy mal en todo este tiempo que he estado en Twitch es ser un muro... Nunca me he expresado. Nunca me he respetado a mí mismo sobre cómo me siento. He estado en épocas jodidas y he abierto stream igualmente y me he engañado a mí mismo", ha argumentado el creador de contenido antes de despedirse de sus seguidores para dedicarse únicamente a descansar, estar con la familia y recuperarse física y emocionalmente.

Biyín también dejará Twitch

Además de anunciar el cese temporal de sus retransmisiones, Auronplay ha asegurado que su chica también se tomará un descanso para cuidar su salud, ya que en estos momentos ella tampoco se encuentra bien. "A ella sobre todo, más que a mí", ha recalcado el streamer.

"Gracias a todos amigos. Os valoro mucho. Somos una gran comunidad y lo vamos a seguir siendo y eso es inevitable... Hay cosas inevitables en esta vida y una de ella es que seamos la hostia, así que no hay nada más que hablar", ha acabado diciendo Auron.