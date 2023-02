Naomi juega con fuego (o con hielo) en ‘La isla de las tentaciones’ y a punto está de quemarse con Napoli

Como decía Arancha Coca en El debate de las tentaciones, no es malo que te guste otra persona que no sea tu pareja, lo importante es la decisión que tomas al respecto. Y ahí entra en juego el papel de los tentadores para inclinar la balanza a su favor y que esa decisión sea elegirlos a ellos.

Y uno de los momentos en los que resulta más complicado resistirse es cuando llega la noche y las fiestas se desmadran. Los juegos dan rienda suelta a la sensualidad y, ahí, es cuando más cuesta resistirse. Bien lo sabe David que ya ha caído en Villa Playa.

El problema aumenta cuando hay conexión con alguno de los solteros. Es lo que le ocurre a Naomi que, aunque parece muy segura de su relación con Adrián, le hace ojitos a Napoli, el italiano con el que tan pronto discute como se acerca peligrosamente.

Tensión sexual

Y hablando de peligro, el que ha habido durante la última fiesta que hemos podido ver en uno de los avances. Naomi y Napoli bailaban muy pegados, tal vez demasiado para ella que no ha dudado en reconocerle que “me estás poniendo nerviosa”.

Luego llegaba la hora de jugar con el hielo. Naomi no dudaba en restregarle uno por todo el cuerpo al italiano. Se lo han pasado de boca a boca, pero sin juntar los labios.

Luego llegaba el turno de que los chicos eligieran a una chica y ahí ha habido diferencia de opiniones sobre las reglas a seguir y el italiano ha acabado enfadándose. “Napoli no va a jugar porque es un borde”, decía Naomi.

Pero finalmente juega y escoge a la chica con la que mantiene esos tira y afloja. “Tío, que no hay hielo ya”, le decía ella cuando notaba que la situación se estaba complicando.

Sus labios han estado a escasos milímetros, pero en el último momento Naomi hacía una cobra que impedía el beso definitivo. “No te enfades tanto, tío. Es que eres muy pesado a veces, ¿eh?”, le decía ella.

Él acababa dándole un beso en el cuello y pidiéndole un abrazo. “Yo es que creo que tú no sabes cómo va el juego aún, ¿eh? Te has enterado que no eres tú mi novio, ¿no?”, le preguntaba. “Claro”, respondía él. “Ah vale, es que yo tengo un novio”, decía ella. “Da igual, mira dónde estás ahora”, rebatía Napoli. “Claro, porque me has atrapado”, aseguraba Naomi mientras se mantenía entre sus brazos.

“Ubícate en tu sitio”, le pedía ella. “Yo soy muy buen chico”, aseguraba él. “Si, se te ve, se te ve”, acababa diciendo ella que, en esta ocasión, ha podido resistirse a la tentación.

¿Podrá conseguirlo la próxima vez?