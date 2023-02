David se derrumba al ver la desgarradora reacción de su chica a su infidelidad en ‘La isla de las tentaciones’

David Vaquero es el más joven de la sexta edición de La isla de las tentaciones y algunos lo están utilizando para justificar su comportamiento. Otros le echan la culpa de su infidelidad a la persistencia de María que no hace caso a sus ‘para’.

El caso es que el chico ha caído en la tentación y se ha besado apasionadamente con María en la cama de su habitación sabiendo que esas imágenes las iba a ver su novia Elena en la próxima hoguera.

Las encuestas de Sandra Barneda en El debate de las tentaciones han propiciado que viéramos un adelanto de la segunda hoguera de David y hemos podido comprobar que le afectan las cosas.

El sufrimiento de Elena

La reacción de Elena al darse cuenta de lo que hacía su novio es desgarradora. El grito de dolor que suelta cuando ve a su chico caer en la tentación forma parte ya de la historia del programa.

No tardaba en levantarse con tal impetuosidad que acabó tropezando y cayendo al suelo. Pero se levanta para seguir gritando desesperada: "Me voy de aquí, no quiero saber nada más. No me lo esperaba, por favor. ¿Qué has hecho David? Me dijiste que me querías".

Son imágenes difíciles de ver, pero David tendrá que hacerlo en su segunda hoguera el próximo lunes. Ver el sufrimiento de Elena al ver sus imágenes con María no es fácil y no lo pasa bien y sale a relucir un sentimiento de culpabilidad que le hace derrumbarse.

David se derrumba

“Estar en mi situación tampoco es fácil y es duro Sandra”, le decía a la presentadora. “No se merece pasarlo mal”, aseguraba sobre su chica. Pero verla tan hecha polvo le remueve por dentro.

“Por mi culpa. Te lo juro que no la quiero hacer sufrir, te lo juro. Quiero ser buen novio”, decía entre lágrimas, completamente roto.

“Sé que quiero a Elena y me gusta María, es que no lo sé, es super complicado, te lo juro. No lo sé, me va a explotar la cabeza. Ya no creo que vaya a poder estar con ella”, decía claramente afectado.

Pero ni sus lágrimas han conmovido a parte de la audiencia que sigue mandando su hate a David y no le perdonan el daño que le ha hecho a su novia. Y esto es solo la segunda hoguera.

La próxima semana veremos las hogueras íntegras y el dolor que causan las infidelidades. Porque hay que recordar que la de David no es la única.