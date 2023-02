Louis Tomlinson se enfrenta al proyecto más íntimo de su carrera

Louis Tomlinson se ha subido al carro de artistas que deciden plasmar su vida en la gran pantalla. El ex componente de One Direction acaba de anunciar el estreno mundial en cines del documental All of Those Voices, en el que se sincerará sobre los momentos más importantes de su trayectoria, desde sus años en One Direction hasta su etapa en solitario. La producción estará disponible en cines de todo el mundo desde el miércoles 22 de marzo y las entradas saldrán justo un mes antes, el 22 de febrero.

No es ninguna novedad que cantantes, actores, y todo tipo de artistas decidan hacer documentales sobre su vida o su carrera. El excomponente de One Direction afirma que su producción va más allá que aquello a lo que estamos acostumbrados en este tipo de películas. All Of Those Voices pretende ofrecer al público una visión mucho más íntima y sincera sobre la vida y la trayectoria musical de Louis Tomlinson.

El cantante se ha sincerado sobre lo emocionado que está con este nuevo proyecto. Tomlinson ha confesado que llevaba varios años trabajando en la película, que ha creado como un regalo hacia sus fans para mostrarles su agradecimiento por el gran apoyo y cariño que ha recibido desde sus primeros años en la industria.

I’ve said it a million times but I’m lucky enough to have the greatest fans an artist could wish for, and as you always go above and beyond for me, I wanted to share my story with you in my own words. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 8, 2023

All Of Those Voices está dirigida por Charlie Lightening y en ella podremos ver desde imágenes de grabaciones caseras en exclusiva hasta todo lo que ocurrió detrás del escenario de la gira mundial que hizo Louis en 2022. El documental también reflejará los altibajos que ha sufrido el artista a lo largo de su carrera, tanto el nivel de superestrella que consiguió como sus peores momentos en un área más personal.

Louis Tomlinson, preparado para su gira mundial de 2023

Al cantante le espera un 2023 lleno de trabajo. Además de la sorpresa del documental, Louis Tomlinson está envuelto en los últimos preparativos de la gira que empezará en abril y con la que recorrerá decenas de ciudades de todo el mundo y dará cerca de cien conciertos. El tour Faith in the Future empezará en Asia, después pasará por Norte América, para acabar recorriendo Europa. En cuanto a sus fans españoles, podrán disfrutar del artista el próximo mes de octubre en Bilbao, Madrid y Barcelona.

Tras el lanzamiento de su último álbum en noviembre de 2022, Louis Tomlinson está a tope de trabajo. Por si la super gira Faith in the Future fuera poco, el artista acaba de sorprendernos con el anuncio de su documental autobiográfico. ¡Qué ganas de poder verlo!