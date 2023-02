El director de 'Leaving Neverland' critica duramente la nueva película biográfica sobre Michael Jackson

Hace unos días conocíamos que el director de cine Antonie Fuqua era el encargado de dirigir la película centrada en la figura de Michael Jackson, el astro del pop fallecido en junio de 2009 a los 50 años.

Días atrás también conocimos que Jaafar Jackson, sobrino del artista, era el encargado de dar vida a su tío en un filme que llevará por título Michael. Jaffar es hijo de Jermaine Jackson, uno de los miembros de los míticos The Jackson 5 y lleva más de una década dedicado al mundo de la música y el espectáculo.

Aún no se ha iniciado la grabación del largometraje, pero la polémica si ha comenzado ya. Este proyecto llega casi cuatro años después de que el documental de HBO dirigido por Dan Reed, Leaving Neverland, uno de los más polémicos de la historia del cine, narrase la relación de Michael Jackson con dos niños menores de edad, Wade Robson y James Safechuck.

El director Dan Reed con el premio Emmy al Mejor Documental (o Especial de No Ficción) por 'Leaving Neverland' en 2019. / JC Olivera/WireImage

Pues bien, en un artículo escrito para The Guardian, el director británico ha reiterado sus críticas a Jackson: "En una época en la que todo lo que huele a desautorizar o a mostrarse insensible contra un grupo vulnerable provoca un escándalo atronador, (el biopic de Jackson) solo se encuentra con el silencio", afirma el director. "Nadie está hablando de 'cancelar' esta película, la cual glorificará a un hombre que violaba niños", escribió Reed.

Igualmente, en el artículo dedica unas palabras a los medios de comunicación, a los que critica de haber minimizado las acusaciones que se hicieron contra Jackson: "Lo que nos dice la ausencia total de indignación que acompaña al anuncio de esta película es que la seducción de Jackson sigue siendo una fuerza viva, que opera desde más allá de la tumba", escribió. "Parece que la prensa, sus fans y la gran cantidad de personas mayores que crecieron amando a Jackson están dispuestos a dejar de lado su relación enfermiza con los niños y seguir la música".

Michael Jackson y James Safechuck. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

"A ellos les digo esto: aunque no crean una palabra de lo que han dicho sus muchos acusadores; incluso si no le preocupan las investigaciones policiales y los pagos masivos para detener los procedimientos legales, ¿cómo explica el hecho completamente indiscutible de que durante años Jackson pasó innumerables noches solo en la cama con niños pequeños? ¿Qué estaba haciendo con ellos, solo en su dormitorio de Neverland, con campanas de alarma en el pasillo? Eso no puede ser aceptable en ningún caso", añade el director.

Reed recuerda que la cinta tendrá entre sus productores a los herederos del Rey del Pop, algo que podría influir en la forma en como la película aborda las denuncias de abuso sexual. Por ello, concluye escribiendo: "A los cineastas les digo: ¿cómo representarán el momento en que Jackson, un hombre adulto de unos 30 años, toma a un niño de la mano y lo lleva a esa habitación? ¿Cómo describirás lo que sucede a continuación?. Al eludir la cuestión de la predilección de Jackson por acostarse con niños pequeños, está transmitiendo un mensaje a millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Ese mensaje es: si un pedófilo es lo suficientemente rico y popular, la sociedad lo perdonará".

En 2005 Michael Jackson fue declarado absuelto de abuso sexual a un menor por falta de pruebas. / Carlo Allegri/Getty Images

Michael Jackson siempre negó las acusaciones y fue juzgado y declarado no culpable de abuso sexual infantil en 2005. El cantante siempre mantuvo su inocencia, pero las acusaciones, que se siguen manteniendo por algunas de sus presuntas víctimas, continúan empañando su legado.