Dua Lipa demuestra que se atreve con todo y prueba a beber en porrón en su última visita a España

Dua Lipa es una mujer a la que no le gusta quedarse quieta en ningún sitio y parece que, últimamente, le está cogiendo gusto a nuestro país. Hace poco la veíamos en un viaje exprés en el que se encontraba con Pedro Almodóvar. No daba más detalles, pero dejaba muestras de lo cómoda que se siente en España.

Ahora, ha vuelto a visitarnos y con un poco más de tiempo y ella misma se ha encargado de contarnos cuál ha sido su plan. Se ha pasado por la Barcelona Wine Week y ha dejado claro que el vino está entre una de sus bebidas que degusta con pasión.

La hemos visto visitar bodegas, restaurantes de comida gourmet como el Xemei de la ciudad condal y socializar con amigos como Ochin Clovis o Clos Lentiscus Manel, bodegueros de vino natural. Este último consiguió que la cantante se lanzara a probar cómo se bebe en porrón.

No lo dudó mucho y, después de que su amigo le aconsejara que no tuviera miedo, ni corta ni perezosa, abrió la boca para recibir el vino, en esta ocasión blanco, eso sí, con un poco de ayuda. Pero hay que decir que, para ser la primera vez, no se le dio nada mal.

Dua Lipa sabe que sacamos programa de claretes el domingo y ayer se animó a beber en porrón. Vale, era espumoso, pero lo importante es el porrón.

Feliz en Cataluña

No ha dudado en compartir en redes imágenes de este viaje gastronómico y enológico que parece haber disfrutado al máximo. “Pasé unos días en Barcelona y otras partes de Cataluña yendo a mis restaurantes favoritos, haciendo nuevos amigos y conociendo a algunos de mis enólogos naturales favoritos”, informaba.

“Un verdadero placer conocer a la gente maravillosa y el proceso detrás del vino que me encanta disfrutar y compartir con la gente que quiero. Emocionada de volver pronto!!! 💌”, compartía junto a algunas imágenes que constatan que ya hay una bodega en España con una barrica que lleva su firma.

Si sigue así, vamos a tener que adoptarla.