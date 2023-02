Jordi Cruz recuerda sus polémicas con Dabiz Muñoz, Ibai Llanos o los becarios en ‘Planeta Calleja’

Nueva temporada de Planeta Calleja que se ha estrenado con Jordi Cruz en Grecia. El miembro del jurado de MasterChef que, además, tiene cuatro restaurantes, uno de ellos con tres estrellas Michelín, se ha abierto y hemos podido conocerle un poco mejor.

Ha repasado algunas de sus polémicas más mediáticas. Una de ellas tuvo que ver con Ibai Llanos que, después de comer en uno de sus restaurantes dijo que le había gustado, pero que le parecía caro.

"Un tío que gana la pasta que gana Ibai Llanos no puede decir eso. No te pareció caro, pero piensa que hablas a gente que no se lo puede permitir. Mucha gente se lo puede permitir, vale un dinero sí, porque las gambas son muy buenas, la carne, el vino muy bueno, hay cincuenta tíos trabajando, claro. Vale un dinero, ¿es caro? No", explicaba el chef.

Enfado de Dabiz Muñoz

No ha sido la única. También tuvo sus más y sus menos con Dabiz Muñoz. Muchos interpretaron que la tercera Michelín que le habían dado al marido de Cristina Pedroche no había sido por su talento sino por otros intereses.

“Cuando le dieron la tercera estrella Michelín, dijiste que fue por una cuestión social, política, por compensar. Que en Cataluña y País Vasco había muchas estrellas, que le daban la estrella por esta razón”, le decía Jesús Calleja, pero él se ha defendido de esas acusaciones.

“A ver quién fue el ganso al que se le ocurrió mezclar higos con merinas. En este caso me preguntaron si Michelín era seria y rigurosa. Yo creo que es muy potente y no está mal que mire por los territorios. En Madrid hubo esa movida de los aeropuertos, la British se la llevaron y tal y casualmente le dieron la tercera a Dabiz y alguien cohesionó, yo dije Madrid por decir un territorio al azar”, admitía.

Confesó que al día siguiente recibió la llamada de su compañero enfadado y tuvo que aclararle la situación. Aseguró que lo que se dice en medios tiene mucho peligro y que, incluso, le ha llegado a llamar un amigo preguntándole si está bien porque había leído que se había muerto.

Los becarios en hostelería

Otra de las polémicas a las que tuvo que hacer frente y que más le dolieron tuvo que ver con sus declaraciones sobre los becarios en hostelería. Cuenta que le hicieron una entrevista y le preguntaron por los becarios en este sector y él dijo que le parecía bien y que era bonito porque era una oportunidad para ellos. Según él se tergiversaron sus palabras y se llegó a decir que él opinaba que el hecho de que la gente no cobre está bien.

“Me dijeron de todo. Eso sí que me hizo pupita. Llevo toda la vida creando equipos, currando para que yo y mi gente nos ganemos la vida de una forma justa y decente. Yo tengo a muy pocos chicos que hacen sus prácticas obligatorias en mi restaurante”, confesaba.

“Me llamaron explotador, me llamaron de todo. Yo, que soy el restaurante con tres estrellas que menos gente tiene en prácticas, me llevé todas las tortas”, aseguraba.

“¿Si me quitó el sueño? Que me insulten, que delante de mi restaurante hagan una pintada diciendo ‘ahí trabaja un explotador’… Sí que me quitó el sueño, claro”, reconocía.

Desde luego, está claro que Jordi Cruz ha tenido que enfrentarse a momentos duros, es lo que tiene ser un personaje público como él.