Jordi Cruz rompe su silencio tras el ataque de Patricia Conde a 'Masterchef'

Patricia Conde ha generado una gran polémica tras quedarse a las puertas de la gran final de MasterChef Celebrity 7. A pesar de que Lorena Castella se proclamase la ganadora de esta edición del reality culinario, su victoria dentro del exitoso programa de RTVE ha quedado en un segundo plano tras todo lo sucedido con la salida de Conde.

La que empezó siendo una de las favoritas por parte del público, recibía por parte de uno de los jueces, Jordi Cruz, una gran regañina: "Primera vez que vemos en el programa a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Patrica, has sido una absoluta decepción", lamentaba el chef.

El ataque de Patricia Conde contra MasterChef

Tras estas palabras, la actriz no pudo contener su enfado y recurrió a las redes para reflexionar sobre su paso por el programa y, sobre todo, sobre su final: "Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así… como habéis visto, tímida, algo rebelde y muy sensible… y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer un show. Lo vuelvo a decir, la tv es mentira".

Parece que no suficiente con esas palabras, aprovechó para cargar contra el reality e invitarles a contratar "algún psicólogo para el programa" apra que les explique "el por qué de las cosas". El quid de la cuestión vino cuando tocó el tema de las drogas: "En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto".

¿Qué opina Jordi Cruz?

Aunque mayormente todos los concursantes y parte del jurado han preferido mantenerse en silencio, sí ha sido ola productoria del programa quien ha tenido que emitir un comunicado para defenderse de las acusaciones.

Ahora ha sido el causante de todo este revuelo tras sus palabras, Jordi, quien, aunque molesto, ha preferido no entrar: "¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto. Ya está. Hoy chimpúm", decía tajante a Europa Press. El chef ha dejado claro que no le ha hecho ninguna gracia estas palabras de Patricia al programa y, además, ha señalado que todo es "mentira".

Aun siendo consciente de que las palabras de la presentadora han hecho daño a MasterChef, el cocinero ha preferido mantener la calma, "ser resistentes y resilientes e intentar ser felices porque lo malo pasará".