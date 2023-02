Quién es Charlotte Ritchie, la nueva obsesión de Joe en ‘You’ (Netflix) con un pasado en Harry Potter

Netflix acaba de estrenar la primera parte de la cuarta temporada de la serie You. La segunda parte se podrá ver justo dentro de un mes, el 9 de marzo de 2023. En estos nuevos capítulos, Joe Goldberg viaja a Londres en un intento de huir de los trágicos acontecimientos que, sin meternos en spoilers, vimos en la tercera temporada.

Al cruzar el charco, como no podía ser de otra manera, el protagonista de You encuentra una nueva mujer con la que obsesionarse. Interpretada por la actriz Charlotte Ritchie, Kate es directora de una galería de arte y pondrá los planes de Joe patas arriba. La diferencia en esta ocasión para el protagonista es que a la fría y observadora Kate no se le escapa nada y sospechará de las extrañas intenciones de Joe desde el primer momento.

You: Temporada 4 - Parte 1 | Tráiler oficial | Netflix

Pero, ¿quién es Charlotte Ritchie? Aquí te dejamos los principales datos sobre la actriz.

Extra en Harry Potter

Charlotte Ritchie nació el 29 de agosto en 1989 en el distrito londinense de Clapham. Desde muy joven, estuvo vinculada al mundo de la interpretación a través de escuelas y grupos de teatro. Así, se acabó graduando en inglés y arte dramático en la Universidad de Bristol.

Aunque su primer papel fue en 2004 en el cortometraje The Open Doors, es curioso recordar que una de sus primeras apariciones en pantalla fue como extra en la película Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005.

De la comedia al drama

La actriz terminó sus estudios a la vez que desarrollaba su primer papel protagonista en la serie Fresh Meat. Ritchie es principalmente conocida por sus interpretaciones en las series Siblings, entre 2014 y 2016; Ghosts y Dead Pixels, que empezaron en 2019; o Feel Good, entre 2020 y 2021.

En su país natal, Inglaterra; la actriz es reconocida principalmente como cómica ya que sus papeles más exitosos fueron en series de ese género. Por eso, Charlotte Ritchie ha dado un cambio radical con la interpretación de Kate en esta nueva temporada de You.

Charlotte vs. Kate

La actriz se enfrenta a todo un reto al ponerse en la piel de Kate. Según la propia definición de Netflix, Kate es "temiblemente inteligente, independiente, suspicaz e inmensamente leal a sus amigos. Es especialmente protectora con su mejor amiga, Lady Phoebe". También hemos podido ver a través de la página oficial de Instagram de la serie como el propio Joe define a su nuevo objetivo como "la encarnación humana de un iceberg, fría, afilada y algo me dice que hay más en ti justo debajo de la superficie. Incluso podrías estar escondiendo más que yo".

Está claro que esta vez Joe ha dado con una mujer que descolocará todas sus ideas. ¿Quién tendrá más secretos de los dos, Joe o Kate?