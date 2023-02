El posado de Hilary Swank embarazadísima con el que inicia la cuenta atrás para conocer a sus gemelos

La cuenta atrás para que Hilary Swank se convierta en madre ha empezado. La actriz, que siempre ha tenido muy presente su deseo de ser madre, el pasado mes de octubre compartía que por fin su sueño estaba a punto de cumplirse.

Era en el programa norteamerica Good Morning America donde anunciaba la gran noticia sin poder disimular la ilusión que le hacia: "Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y es que voy a ser madre. Y no solo de uno, si no de dos. No me lo puedo creer", relataba anunciando que estaba esperando gemelos.

Ahora la actriz ganadora de un Oscar en 2005 por su papel en Million Dolar Baby se prepara para ser madre por primera vez. A sus 48 años, Hilary está apunto de conocer a sus gemelos y ya ha anunciado que se encuentra en el tercer trimestre de gestación. Tanto su marido Philip Schneider como ella no pueden estar más emocionados con este momento, y es que por fin se acerca el momento.

Su enorme barriguita

Y así lo ha demostrado Hilary que, si durante estos meses nos ha ido mostrando cómo iba aumentado su barriguita, ahora lo ha vuelto a hacer y más radiante que nunca. Ha sido en la cocina de su casa mientras mostraba su enorme tripa y en la que muestra que está embarazadísima: "El horno se está calentando, ¡la masa está empezando a subir!", bromeaba. A juzgar por la imagen, parece que alta muy poco para que de la bienvenida a sus pequeños.

La joven, que a sus 48 años ha demostrado, estar en plena forma, ha lucido un look muy confort para estas últimas semanas . Unas mayas que le tapan la mitad de la barriguita con un top deportivo a juego negro y encima una bata de estar por casa en tono gris, ¡sin duda toda una it girl hasta para estar por casa!

Una foto que no ha tardado en recibir los mejores deseos de varios famosos.