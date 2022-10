Hilary Swank anuncia que está embarazada de gemelos a sus 48 años: “No me lo puedo creer”

Hilary Swank siempre ha expresado su deseo de ser madre, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Eso podría acabar ahora que acaba de anunciar que está embarazada.

Ha dado la noticia en el programa norteamericano Good Morning America. "Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer", confesaba.

Tenía ganas de compartir su gran felicidad ahora que su sueño se va a hacer realidad. "Es estupendo poder hablar de ello y compartirlo", señalaba. Y es que ha esperado a estar en el segundo trimestre para hacer público su estado.

Madre pasados los 40

Se suma a la lista de las mujeres que debutan en la maternidad pasados los 40 que cada vez es más extensa. En su caso superado con creces. Se casó en 2018 con el empresario Philip Schneider y ahora van a convertirse en padres.

Respecto a lo de esperar gemelos, ha explicado que tanto en su familia como en la de su marido hay casos de partos múltiples y, por tanto, había muchas posibilidades de que se diera el caso en ella.

“Es una bendición. Es un milagro total. Es increíble”, aseguró feliz con el cambio que va a experimentar su vida a partir de ahora.

Tantas ganas tenía de compartir la noticia que ha hecho una especie de tour por los medios. Ha estado en Live with Kelly and Ryan donde ha asegurado que “me siento muy bien en este momento”. También bromeó sobre lo que estaba creciendo su barriga y lo mal que empieza a quedarle la ropa.

"Próximamente... ¡Sesión doble!", escribía en su Instagram junto a un gift en el que podemos verla tocarse la barriga. No ha tardado en recibir un aluvión de felicitaciones.