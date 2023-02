Anuel AA y Yailín La Más Viral han roto: “Ya no estamos juntos por cosas de la vida”

Anuel AA ha soltado la bomba: ya no está saliendo con Yailin La Más Viral. La estrella de la música urbana ha anunciado, a través de un directo en redes sociales, que la relación con la cantante e influencer ha llegado a su fin.

La relación ha terminado justo unas semanas antes de que Yailin diese a luz a la hija que esperan en común. Y es que la artista urbana está embarazada de siete meses. Vamos, que en nada hay un peque corriendo por la casa de Anuel. Además, ya sabemos que se llamará Cataleya.

El intérprete de La Máquina ha dejado claro que su romance con la joven ha terminado. A través de un directo que ha protagonizado para el programa de Univisión El Gordo y La Flaca, el músico se ha sincerado sobre el tema:

"Estoy esperando a Cataleuya súper feliz, aunque yo y la mamá ya no estamos juntos por cosas de la vida". El artista ha continuado hablando sobre la situación familiar a la que se enfrentan: "Ella está embarazada, podríamos vivir bajo el mismo techo para construir una familia, pero por cosas de la vida no estamos juntos".

No quiere hacer un circo de la separación

Anuel AA asegura que no va a hacer "un circo" de esta separación. Además, describe a la que ya es su ex como una persona de "buen corazón". El cantante ha asegurado que seguirá apoyando la carrera de la madre de su hija y que quiere que nadie la juzgue: "Uno no debe juzgar a las personas sin conocerlas. Apóyenla, porque está trabajando y es la madre de mi hija. Sea como sea, es mi familia y siempre lo será",

"Va a ser madre ahora, luchadora, sola, dese pequeña. Ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija", ha terminado diciendo.

Una relación de un año y medio

La relación de Anuel AA y Yailín La Más Viral ha durado un año. La pareja empezó a salir en 2021, pero fue en enero de 2022 cuando confirmaron su relación a través de Instagram. Meses después anunciaban que esperaban un bebé. Una relación intensa que nos ha dejado muchas imágenes.

Aunque Anuel no ha hablado más, no sabemos si habrá posibilidad de una reconciliación. Todo es posible.