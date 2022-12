Anuel AA muestra las primeras imágenes de la hija que espera con Yailin la más viral 

En la vida de Anuel AA todo es polémico, hasta la paternidad. No queda muy claro cuántos hijos tiene. El mayor, Pablo, tiene 9 años y le podemos ver en el vídeo de su último lanzamiento, Monstruo. Es habitual verle en sus redes sociales, aunque no faltan las quejas de la madre que asegura que no es más que apariencia.

“Ya salió el visual de #Monstruo 👹 PERO NO HAY NA DE MONSTRUO EN LA SONRISA DE PABLO Y ADRIÁN ❤️‍🔥🥰 LA FAMILIA ES EL MEJOR REGALO DE LA VIDA QUE DIOS NOS DIO!!!!!!! #LLNM2 🏆🏆”, escribía junto al as imágenes en las que podemos ver a su primogénito.

Luego hay una niña que nació hace seis meses y cuya madre, Melissa Vallecilla, asegura que es hija del cantante y dice tener pruebas de ADN que lo atestiguan. Él, de momento, no parece muy dispuesto a reconocer.

Primeras imágenes

Y está Cataleya, la bebé que anunció que está esperando con su mujer en una baby shower de esas que solo montan las celebs más excéntricas que no se privan de ningún detalle. Explicó que el nombre está inspirado en el personaje al que da vida Zoe Saldaña en la película de 2011, Colombiana.

La pareja parece feliz y ya la hemos visto haciendo las primeras compras para la pequeña que incluyen un buen número de zapatilla deportivas. Y eso que tardará en empezar a andar.

El caso es que antes de que llegue al mundo ya la hemos podido ver gracias a la ecografía que ha colgado su padre. “Por ahí viene mi princesa”, escribía junto al vídeo que ha colgado en stories.

Aunque ya sabe lo que es ser padre, tiene claro que el hecho de estar esperando a una niña hace que las cosas sean diferentes. Tiene pinta de que va a convertirse en la niña mimada de esa casa.