Blanco pide perdón al Festival de San Remo 2023 por su bochornosa actuación: “No soy perfecto”

"Pido disculpas a la ciudad de las flores". Con esta frase y un poema escrito por él mismo, Blanco ha querido pedir perdón por la forma en que gestionó los problemas técnicos que tuvieron lugar durante su actuación en el Festival de San Remo 2023 el pasado martes 7 de febrero.

El joven asistió a la gala inaugural como invitado para presentar su nuevo single, L'isola delle rose, un año después de haber representado —Brividi junto a Mahmood— a Italia en Eurovisión 2022. El cantante, que no escuchaba bien la entrada del audio a través del sistema de in-ears, lejos de mantener la calma e intentar sacar el número musical como buenamente pudo para el disfrute de los asistentes y espectadores, sufrió un ataque de ira destrozando toda la escenografía compuesta de rosas que había montada sobre el escenario expresamente para él.

Su interpretación generó un gran descontento en el público, que comenzó a abuchearle y a pitarle desde que desencadenó su enfado hasta que se bajó del escenario del teatro Ariston. "Tenía problemas de retroalimentación en mis auriculares y decidí disfrutarlo de todas maneras. A veces no tienes que seguir un guion", explicó después, intentando justificar su actitud ante Amadeus, presentador y director artístico de la gala.

24 horas después, Riccardo Fabbriconi recurría a Instagram para mostrar su arrepentimiento y sus disculpas a través de unos versos que había escrito en su libreta sobre lo acontecido en el Festival de la canción italiana. "Caen las flores, Ariston / Se despedazan las flores, Ariston / Cae el telón, Ariston / Te he hecho llorar como a mi madre, Ariston / Me has visto frágil como un niño... Y aquí, justo aquí, donde me han enseñado a correr, he caído... / Me he roto la cara y lloro, Ariston / Y después... río, río, río, río, río, río y grito, porque no soy perfecto como me querías. Pero finalmente soy yo mismo. Te quiero mucho, Ariston", recita el texto, que concluye con la frase "Con todas mis ganas" y su firma.



Amadeus, director artístico de San Remo, se pronuncia sobre lo sucedido

Amadeus, uno de los grandes responsables del festival de San Remo, comentó ayer en una rueda de prensa lo ocurrido con Blanco: "No fue un gag que salió mal. Se esperaba que pateara las rosas. Me dijeron que haría algo especial, como rodar por el escenario". A pesar del aviso, el presentador explicó que, durante la actuación, "en el monitor detrás de escena, las palabras no se entienden muy bien". Sin embargo, confesó que "no entendí el problema técnico. Sentí que el final no estaba planeado y que algo andaba mal. No podía saberlo".

Del mismo modo, contó que recibió la llamada de Blanco para disculparse con todo el equipo humano que forma partede la organización del evento. "Es un chico con talento, se equivocó y lo sabe. No quería faltar el respecto a Sanremo. No ha pedido que se le comprenda, sino que se le perdone, porque es el primero que es consciente de que ha hecho algo que no debería", explicó.

Además de aceptar sus disculpas, el presentador italiano añadió que "en unos días cumplirá veinte años", y que por ello, todos deberíamos hacer lo mismo: es decir, "aceptar sus disculpas con serenidad".