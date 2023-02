Lola Índigo y Aitana, sobre una nueva colaboración: “Ya lo hemos hablado”

Aunque parezca mentira ya han pasado cuatro años desde que Aitana y Lola Índigo se unieran en Me quedo. Las dos artistas, que fueron compañeras en Operación Triunfo 2017, se juntaron para cantar en Spoiler, el primer álbum de estudio de la catalana. Unidas también por la misma discográfica, Universal Music, y teniendo un público parecido, solo era cuestión de tiempo que se animasen a unir sus voces.

Lola y Aitana nos hicieron cantar con una de las canciones más bailables de aquel disco. Además, tenemos que reconocer que seguimos gritando eso de "pero mis amigas me llaman 'Aitana'".

Ahora, cuatro años después, no nos extrañaría que las dos estrellas españolas, ya coronadas como dos princesas del pop, volviesen a colaborar. Tanto Lola como Aitana se han consolidado en el mercado musical, llegando a traspasar fronteras y enamorando al público latinoamericano. ¿Por qué no sacar una segunda colaboración? No sería tan extraño, de hecho, Aitana ha colaborado dos veces con artistas como Morat o Cali y el Dandee; y Lola Índigo con RVFV.

Ahora, en una entrevista para el medio Público, Lola ha respondido si tiene pensado volver a grabar con Aitana. ¡Y la puerta está muy abierta!

Lola Índigo y Aitana: ¿nueva colaboración?

Lola ha asegurado que si ahora grabasen un tema, ¡sería totalmente distinto a Me Quedo! "Si ahora hiciéramos una canción nueva sería muy diferente a aquella. Eso es seguro, ni se parecería, porque ni la una, ni la otra mantenemos el mismo sonido", ha empezado diciendo.

Lola ha continuado explicando que ya han hablado sobre grabar una nueva canción: "Tenemos muchas ganas de hacerlo y se merece una segunda parte, ya lo hemos hablado, ¿eh?. Ella trabaja con unos productores que yo también comparto, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Hablé con ellos y les dije que sería increíble irnos al estudio de Los Ángeles y hacer algo de cero. Lo que pasa es que nos tenemos que juntar, evidentemente"

Con estas declaraciones, ¡no nos extrañaría que las dos artistas nos sorprendan con una nueva canción pronto! Seguro que sería un hit. Además, el videoclip sería una pasada. ¿Se animarán finalmente a grabarlo? Estaremos atentos.