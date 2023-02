La última expulsión de ‘Pesadilla en El Paraíso’ no ha dejado mucha sorpresa

María José Galera llegó tarde a Pesadilla en El Paraíso. La que fuera la primera expulsada de la primera edición de Gran Hermano llegó a la granja para sustituir a Pablo Sebastian que sufrió un accidente durante una de las pruebas que, dada su edad, hizo conveniente que se recuperara en casa con todas las comodidades de su vida diaria.

La concursante llegó con muy buen rollo y dispuesta a poner paz entre tanta guerra, pero poco le duraron las buenas intenciones y, en seguida, tomó partido y se puso en contra a las Twin Melody de la edición: Mar López y Tania Deniz.

La semana pasada resultaba la nominada del grupo con la mayoría de votos de sus compañeros y Kiko Jiménez quiso que midiera sus fuerzas con Mar López. Muchos daban por sentado que la joven sería expulsada por la poca implicación que había tenido en el concurso, como algunos dirían, ha sido el mueble de la edición.

Una expulsada

Pero finalmente, Nagore Robles anunciaba que la concursante que ganaba el duelo de expulsión con un 58% de los votos era Mar López. Eso dejaba a María José Galera fuera del concurso. Al ori su nombre, su amiga del alma saltaba corriendo para ir a abrazarla.

Pese a los malos rollos que había habido entre las dos nominadas, acabaron dándose un abrazo lleno de emoción. La expulsada, entre lágrimas, aseguraba que se encontraba feliz. “Dejo mucha tristeza y me llevo mucho amor”, admitía.

“He sido la última en llegar y no he tenido tiempo. Esta semana hemos estado bien, pero bueno”, justificaba su expulsión asegurando que no había habido tiempo ni para que ella conociera y entendiera a sus compañeros ni que ellos hicieran lo propio con ella.

“Yo te quiero decir algo, cero rencores, que al final es una experiencia. Es normal que en una convivencia se discuta y yo fuera…”, cogía la palabra Mar López antes de que María José la cortara para darle un nuevo abrazo con el que quedaban zanjadas todas las diferencias que había habido entre ellas durante el concurso.

Ya solo queda un duelo de nominados: Silvina o Mar López. Una de ellas no llegará a la final.