Nagore Robles celebra sus 40 años en ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Yo creo que me he pasado el juego”

Este 10 de febrero Nagore Robles cumple 40 años y en Pesadilla en El Paraíso no quisieron perder la oportunidad de felicitarla cuando eran pasadas la una de la mañana. Carlos Sobera, junto a todo el plató en Madrid, le cantaban el Feliz cumpleaños.

el presentador le aseguraba que había sido imposible averiguar su edad porque habían leído que tenía desde 39 años hasta 50. “La culpa de que ponga 50 la tiene Emma García, ya le preguntarás a ella”, aclaraba la cumpleañera.

“Quiero que sepas, de parte de todo el equipo de Pesadilla en El Paraíso que ha sido un verdadero placer y un honor trabajar a tu lado. Nagore, gracias con mayúsculas por todo”, le decía Carlos antes de dar paso a un vídeo que repasaba sus mejores momentos en el programa.

Las palabras de Nagore

“Estoy super emocionada, agradecidísima a todo el equipo que me ha dado esta oportunidad. A los chicos, que me lo han puesto muy fácil a pesar de la primera gala de Borja, pero, de verdad, ha sido una maravilla. Estoy super contenta, celebrar aquí mis 40 es una pasada. Yo creo que me he pasado del juego. Nadie hace su cumpleaños ahí en directo en una pedazo de gala con vosotros”, aseguraba emocionada.

Y quiso aprovechar la ocasión para anunciar un acto benéfico que hará este fin de semana con una organización que lucha contra el cáncer infantil. “Las entradas están en mi perfil de Instagram, me gustaría pasar mi cumpleaños con un montón de gente generosa para pasarlo genial y llenarnos de vida que es lo que hacemos aquí, llenarnos de vida, de emoción, de ilusión, de trabajo y bueno, salud, trabajo, que belleza sobra, guapo”, expresaba.

Cierre de la granja

No era el único momento emotivo de la noche. Tocaba cerrar la granja y Nagore quiso despedirse de cada uno de los concursantes que quedaban en el programa. También quiso dedicarles unas palabras a Sobera y a Sandra Barneda.

“Mi sentimiento de absoluto agradecimiento. Desde que me ofrecieron esta oportunidad de vivir esta experiencia no dudé ni por un segundo en lanzarme y confiar en un equipo que se ha dejado la piel las 24 horas del día desde que empezó esta aventura hace ya unos cuantos meses”, empezaba diciendo.

“Ha sido un verdadero regalo pasar cada día junto a cada uno de ellos. He sentido el cariño, el compañerismo, la confianza desde el primer minuto por parte de todos los que están ahí detrás de las cámaras y los que están en Madrid. También lo he sentido por parte de Sandra y de ti”, le decía a Sobera.

“Desde el primer día me habéis sostenido, me habéis aportado confianza en mí misma y me habéis dado grandes lecciones de compañerismo. Para mí ha sido una auténtica suerte vivir este programa de vuestra mano, dos profesionales a los que quiero muchísimo, admiro y en los que confío con los ojos cerrados”, transmitía convencida.

Recuerdo a Lara

Y tampoco quería olvidarse de Lara Álvarez, su predecesora: “Quiero agradecer sus consejos, su cariño y su generosidad desde el principio. Eres una compañera extraordinaria. Creo que la palabra familia engloba muchas cosas, pero, sobre todo, para mí, significa unión, confianza, amor, crecimiento, generosidad y eso es lo que somos todos, una familia unida”.

Carlos recogía sus palabras y reconocía el talento innato de Nagore para la comunicación.