Vuelve el pulso entre Bizarrap & Shakira y Miley Cyrus. ¿Cuál será el nuevo Nº1 de la lista?

Sábado por la mañana = #Del40al1CocaCola… Y el de este sábado se prevé otro programa de grandes emociones, regalazos… y todos los ingredientes que hacen de cada edición una experiencia maravillosa para quienes hacemos el show y para quienes estáis al otro lado. Para empezar, sigue el duelo por el número uno entre Miley Cyrus, actual líder con Flowers, y Bizarrap y Shakira con BZRP Music Sessions, Vol. 53, que lo fue dos semanas consecutivas, la primera de ellas de modo directo y global. El pulso entre las dos canciones de despecho nos va a mantener muy atentos hasta el final del programa, pendientes de si la colombiana y el argentino logran recuperar la medalla de oro, y sumar así su tercera semana en lo alto, y la estadounidense consigue repetir en primera posición.

Lo cual no significa que no haya otros contendientes, como Rema y Selena Gómez, que ya fueron número uno con Calm down (ahora en el #3, respués de una fabulosa remontada la semana pasada), Rosa Linn, dos semanas líder con Snap (#4) o Manuel Turizo, que ya ha sido en tres ocasiones rey de la lista con La bachata (ahora en el #5). Y como cualquier cosa puede pasar, no descartemos a Quevedo y Myke Towers, que entraron directos al #11 el sábado pasado con Playa del inglés. Con el ímpetu con que ingresan últimamente los candidatos, no sería raro que en se segunda semana pasaran a encabezar la clasificación.

Gran potencial vemos también en las candidatas actuales, Rosalía y Ana Mena. La primera, con LLYLM, tiene dotes suficientes como para dar un golpe en la mesa y debutar en la zona caliente del chart. Sin desmerecer a la malagueña, que se postula con Un clásico, al que auguramos también importantes hazañas. De momento la entrada de ambas no está garantizada, y solo después de que contemos los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos qué les depara el destino.

Vicco, invitada VIP, y sorteo de San Valentín

El Voto VIP correrá a cargo de una de las artistas que más impacto han causado en la reciente edición de Benidorm Fest. Se trata de Vicco, la barcelonesa que participó en el certamen previo a Eurovisión con un fantástico tema que todos y todas conocéis de sobra: Nochentera. Será un placer conocer de primera mano sus impresiones y ansiamos saber a qué canción de la lista brinda su apoyo.

Regresan los packs de San Valentín. / #Del40al1CocaCola

Y como estamos en los días previos a San Valentín y a San Solterín, este sábado volvemos a celebrar el amor en el programa sorteando dos packs con dos iPhone 14 cada uno; uno para ti y el otro… para quien tú quieras. ¡No hace falta estar enamorado para participar! Sin duda se trata del concurso más apetecible de la radio actualmente, por lo que te recomendamos que pruebes suerte por si acaso te toca.

También apelamos a los oyentes para que den su voto en antena a la canción de la lista a la que quieren ver escalar posiciones. A quienes llamen al teléfono gratuito 900 35 40 40 les regalaremos la bolsa oficial de la película Antman y la Avispa: Quantumanía. Una bolsa chulísima que además se comprime para que puedas llevarla a todas partes. Con eso y con nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo y el repaso a la actualidad musical nos proponemos hacerte pasar una mañana de sábado espectacular. ¡Te esperamos!