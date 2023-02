¿Quién es Vicco? Todo sobre una de las favoritas al Benidorm Fest 2023

La final del Benidorm Fest 2023 ya ha llegado, lo que significa que estamos un paso más cerca de conocer quién representará a nuestro país en el festival de Eurovisión, que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool. Después de dos semifinales de lo más reñidas que nos han dejado potentes actuaciones con puestas en escena de lo más variadas, este sábado 4 de febrero llega el momento de que los ocho finalistas se vean las caras en el escenario. ¿Quién ganará el Benidorm Fest?

Una de las aspirantes que ha logrado hacerse hueco en la segunda semifinal del certamen y se ha alzado en tercera posición (con 135 puntos), justo por detrás de Blanca Paloma y Agoney, es Vicco. Aunque lo cierto es que si nos fijamos en las apuestas y echamos la vista atrás, vemos que la joven autora de la canción Nochentera ya se postulaba antes del concurso como una de las favoritas.

Pero, más allá del Benidorm Fest 2023, la joven Vicco, de 26 años cuyo nombre real es Victoria Riba Muns, es una cantante curtida en los escenarios que nació el 10 de marzo de 1995 en la ciudad de Barcelona a la que le encantan Ariana Grande y The Weeknd, pero que ha crecido con los temas de otros más clásicos como The Beatles, Maná o Alejandro Sanz, con quien tiene una vinculación muy especial.

Sus primeros pasos en la música

Sus dotes como artista ya las estamos conociendo, pero uno de los datos más llamativos de su biografía es que se puso por primera vez frente al piano con tan solo 9 añitos.

Pero fue un poco más tarde cuando Vicco se dio cuenta de que el instrumento que de verdad quería utilizar era su voz. Este clic sonó cuando su entorno empezó a decirle que cantaba muy bien, ahí es cuando ella optó por emprender este camino.

"Recuerdo con especial cariño que en esa época me dio muy fuerte con la canción What you’re made of de Lucy Silvas", relató en una entrevista en LOS40.com.Por si no lo sabías, la joven catalana tuvo su propia banda, Carpanta, junto a sus hermanas.

Aunque, eso sí, si lo de ser cantante no funciona, otro de sus sueños profesionales desde pequeña eran ser astronauta o dentista. Aunque, dado el gran paso que ha dado, sospechamos que la industria tendrá hueco para ella.

Vicco, la apadrinada de Alejandro Sanz

En su carrera hacia Eurovisión, hemos podido conocer, gota a gota, los detalles de todos los participantes de esta segunda edición del Benidorm Fest. Uno de los datos más llamativos de Vicco es su relación con Alejandro Sanz.

Tal y como ella misma contó en una entrevista, una desconocida la abordó tras un evento escolar y le ofreció su ayuda para meter la cabeza en la industria, tan solo tenía que pasarle algunos de sus trabajos para que la joven se los remitiera a un tal Alejandro.

Días después, la autora de Nochentera descubrió que ese hombre que vio su trabajo era Alejandro Sanz y fue gracias a él que actuó como su telonera durante la gira Sirope, con solo 19 años.

Su relación con otros artistas

Pero el cantante malagueño no es el único artista que figura en su currículum. Tras experimentar ese tour, la joven catalana no puso el freno y continuó formándose. Estudió Producción Musical y ha trabajado componiendo para Edurne, María Escarmiento, Mireya Bravo y Flori.

Además, ya conocía de antes a Siderland, otra de las bandas que aspiraban al Benidorm Fest pero que ya ha quedado fuera, cuando hicieron el tema Crema la pista.

