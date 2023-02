'The Rolling Stones Chronicles', la serie de los Rolling que puedes ver en YouTube

Esta semana hemos conocido un nuevo trabajo de sus satánicas majestades: la compañía ABKCO Films lanza la serie The Rolling Stones Chronicles en su canal de YouTube alojado en Vevo. Coproducida por BBC Motion Gallery y ABKCO, la serie consta de seis documentales cortos, cada uno con un éxito de los años 60 de The Rolling Stones como banda sonora. La música se combina con clips de entrevistas temáticamente relevantes de la banda y figuras históricas contemporáneas, intercaladas con imágenes documentales históricas de eventos mundiales relacionados.

"The Rolling Stones Chronicles pone la música de la banda en contexto con la historia", dijo Robin Klein, productor ejecutivo de la serie. "Si bien fueron muy de esa época, los propios Rolling Stones sirvieron como vehículo, reflejaron e inspiraron el cambio".

Cada episodio se lanzará con una semana de diferencia, todos los jueves entre el 9 de febrero y el 16 de marzo. Ayer conocimos el Episodio 1: The Last Time.

The Rolling Stones Chronicles - Series Trailer

Este primer episodio explica la influencia del rock and roll temprano y el blues de Chicago en la banda y la ironía de que la invasión británica consista en la venta de la cultura estadounidense a su país de origen. También encontramos imágenes de B.B. King, Little Richard y de muchos otros artistas que fueron héroes para los Stones, además de un audio del productor discográfico Marshall Chess en el que cuenta la historia de cómo fue conocer a los londinenses y cómo los invitó a grabar en Chicago.

Uno de los aspectos más destacados del Episodio 1 es cuando Keith Richards describe el día en que conoció, en un tren, al que iba a ser su futuro compañero, Mick Jagger.

Los futuros episodios de The Rolling Stones Chronicles se basan en los cambios culturales entre 1965 y 1969, de los cuales los Rolling Stones fueron emblemáticos.

Los Rolling Stones posando en Hyde Park, Londres, en 1969. / J. Wilds/Keystone/Getty Images

En el Episodio 2, que se emitirá el próximo 16 de febrero, tendrá como banda sonora el tema (I Can't Get No) Satisfaction y trata sobre el tema de la liberación sexual, con un breve guiño a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Hombres de Pelo Largo de David Bowie.

Calendario de lanzamientos de The Rolling Stones Chronicles:

- 9 de febrero: The Rolling Stones Chronicles - The Last Time (EP1)

- 16 de febrero: The Rolling Stones Chronicles - (I Can't Get No) Satisfaction (EP2)

- 23 de febrero: The Rolling Stones Chronicles - She's A Rainbow (EP3)

- 2 de marzo: The Rolling Stones Chronicles - Street Fighting Man (EP4)

- 9 de marzo: The Rolling Stones Chronicles - Jumpin' Jack Flash (EP5)

- 16 de marzo: The Rolling Stones Chronicles - Gimme Shelter (EP6)