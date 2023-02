Un conocido youtuber demanda Isabel Pantoja por incumplimiento de contrato

Isabel Pantoja comenzó ayer su gira por Estados Undios por todo lo alto. Lleno absoluto y entrega total en el Auditorio James L. Knight Center de Miami (Florida), donde los fans del otro lado del charcho quedaron rendidos a sus pies. Sin embargo, lo que empezó siendo un arranque de gira brillante, se ha visto ensombrecido por una polémica y una denuncia ante los tribunales.

Un conocido activista, influencer y youtuber cubano, Alexander Otaola, anunciaba ayer mismo que había presentado una demanda contra la tonadillera por incumplimiento de contrato. El hombre, en su programa online Hola! Ota-Ola, contó que el equipo de Isabel contactó con él para obtener la visa que le permitiera ofrecer sus shows por el país norteamericano, ya que el año pasado no pudo hacerlo porque se la denegaron y no encontraba información al respecto.

Después de encontrar una vía por la que tanto la cantante como sus músicos consiguieron el visado, el equipo de la Pantoja quedó con Otaola en que visitaría el programa. Un encuentro que, tras acordar varios puntos por escrito —como promocionar los shows y sortear entradas en el programa—, no llegó a producirse.

"Mi equipo legal y yo hemos decididodemandar a Isabel Pantoja y su equipo por incumpimiento de contrato, de este compromiso que está en textos y correos electrónicos. No existe un contrato firmado, pero sí existen compromisos de ambos lados", declaró Alexander.

"La demanda ya está registrada en Corte, ya ha sido asentada y será servida mientras esté en el concierto", añadió. "Yo no soy el resto de las personas, yo soy Alex Otaola, le pese a quien le pese, incluso a la última coplera", continuó su discurso.

En caso de que la denuncia no sea tramitada para juicio por previo acuerdo entre las partes, Ataola insistió en que "la entrevista ya no la quiero, no me interesa". Veremos en qué acaba todo este lío...