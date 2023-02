La canción de Clara Chía según ‘Fiesta’ que responde a los dardazos de Shakira y Bizarrap

Justo hace un mes, Shakira y Bizarrap lanzaban la canción del momento: la Session 53 con la que la colombiana explotaba la bomba contra su exmarido, Gerard Piqué. Un exitazo sin precedentes con el que han conseguido el mejor debut en español de la historia, quedarse a las puertas del top 10 histórico y cómo no, el Nº1 directo y global por primera vez en LOS40.

Y es que, aunque a mucha gente le sorprenda, lo cierto es que no es para menos viendo el repaso que le ha hecho al exjugador de fútbol en su letra. Una tiraera en la que también se ha acordado de la prensa, de sus deudas con Hacienda y de la nueva novia del futbolista, Clara Chía.

La joven se ha visto en vuelta en una polémica desde que se conoció el divorcio de una de las parejas más mediáticas. Cada día es una historia nueva y por a o por b siempre le salpica. Clara Chía ha preferido guardar silencio en todo momento, sin embargo, se ha especulado mucho sobre su estado de salud: ¿le ha dado un ataque de ansiedad dada la situación? esa es alguna de las preguntas que más vueltas ha dado en las últimas semanas y a la que los propios protagonistas, Piqué y Clara, respondieron hace unos días, aunque no de cualquier forma.

Así sonaría su canción

No es de extrañar que los fans de la nueva pareja del corazón le hayan pedido una canción respondiendo a la gran Shakira, pero ya sabemos que lo de Clara Chía es la publicidad y no la música. Un hecho que ha llevado a una colaboradora de 'Fiesta' a meterse en su papel y a sacar a la luz sus dotes más artísticos.

Con la ayuda del resto del equipo del programa de Telecinco han creado el nuevo hit: la respuesta de Clara Chía a la canción de Shakira y Bizarrap y, por si fuese poco, también han viado hasta casa de la colombiana y se la han puesto a todo volume, ¡que suene!

Perdón, ya cogí otro mood

Así no puedo, no quiero otra canción

Yo en proceso de adaptación

Y cuando lo superaba, saliste por el balcón

Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio

Si una loba como tú no está pa’ novatas

Una cría como yo no puede más con tu actitud

Uh, uh, uh, uh

Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh

Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía,

uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh

Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada,

Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques,

No sabía que pa’ ti era tan inspiradora

Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da

Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas,

El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas

Tienes fama, de cantante buena,

Y esta letra, va a ser tu condena,

No me nombres, no es como me pintas,

Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud,

Uh, uh, uh, uh

Ah, oh, oh, oh

Si paga al Fisco se queda sin nada,

Shaki, vamos, venga DE- CLARA

Yo a tu lado soy pura elegancia

Y lo del Twingo es una falacia

Te lo digo con sinceridad

Deja a un lado la rivalidad

Que lo estoy pasando fatal

Y no saben ya qué inventar

Con un panel publicitario

Voy acelerá, ay qué porrazo

Ay, muchos temazos

Pero trabaja los celos un poquito también

Fotos por donde me ven

Yo sí me siento un rehén

Por mí todo bien

El Piqué se ríe

Y a mí no me queda otra que reírme con él

¡Ya está, adéu!