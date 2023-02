Blanca Paloma se convierte en la protagonista de la pregunta más incómoda de María Pedraza en los Goya

María Pedraza lleva lidiando con los periodistas del corazón desde que comenzó su carrera. La actriz siempre ha acaparado titulares en la prensa rosa por sus relaciones. Eso sí, ¡sin ella quererlo! Este mismo sábado, en la alfombra azul de los Goya, María volvía a enfrentarse a las preguntas de los medios sobre su relación con Álex González.

Aunque la actriz y el actor hayan llevado su romance con total secretismo, no han podido evitar ser captados por los paparazzi en varias ocasiones. Ahora, dos años después podrían haber puesto punto final a su relación. De este modo, María Pedraza contestaba a la revista Hola que "aunque no iba a hablar de su vida privada, es un paso muy importante estar enamorada de si misma". Unas delclaraciones muy bien intencionadas.

El corte, compartido por la famosa revista de corazón en sus redes sociales, no ha tardado en hacerse viral. ¡Y no nos extraña! Hay una persona que, sin aparecer físicamente, se ha convertido en la protagonista del vídeo. Y no, no es Álex González.

Blanca Paloma

Mientras que María Pedraza está contenstando a la pregunta, la voz de Blanca Paloma cantando el estribillo de EaEa se cuela en el micro. La ganadora del Benidorm Fest 2023 acudió a los premios del cine español. Por supuesto, no dudó en cantar para los medios el tema con el que representará a España en Eurovisión este año.

me puedo morir con blanca paloma cantando de fondo sjfoslkkdjfl pic.twitter.com/bvTOR7xIpF — bakair (@bakairr) February 12, 2023

De este modo, fue inevitable que la potente voz de Blanca se colase en la entrevista de María Pedraza. Por supuesto, este momento no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. ¡Y no es para menos! Nos ha sacado una sonrisa.

A preguntas incómodas, la mejor medicina es tener a Blanca Paloma cerca. Una forma de que los espectadores y espectadoras se fijen en otra cosa.