Avance de 'La Promesa' en La 1 de TVE: ¿todo listo para la fiesta en la mansión?

La Promesa cumple esta semana un mes como parte de la programación La 1 de TVE después de haber relevado a la icónica serie Servir y Proteger y lo hace presentando una tanta de nuevos capítulos cargada de sorpresas, nervios, intrigas y mucho romance.

Y es que en los episodios que los espectadores de la televisión pública podrán ver entre el lunes 13 de febrero y el viernes 17 de este mismo mes los protagonistas de La Promesa se desesperarán, vivirán encuentros, desencuentros, descubrirán secretos ocultos hasta ahora e incluso nuevos talentos.

Aquí os dejamos un breve resumen de todo lo que está por llegar:

Avance del capítulo 29 del lunes 13

Cruz parece fiar todo el porvenir de La Promesa a su inminente fiesta de cumpleaños. Pero los preparativos de la celebración dependen de que Mauro traiga ciertos víveres de la Puebla de Tera... y Mauro hace ya horas que tendría que estar de vuelta, pero no se sabe nada de él.

La desesperación de Simona solo encuentra alivio en la creatividad de Lope, que cree que pueden ir adelantando trabajo pese a la adversidad.

Jana, por su parte, tiene al fin la certeza de que Curro es su hermano pequeño, Marcos. Pero ¿qué puede hacer al respecto? Para ella, Marcos se ha convertido en un déspota frustrado e insufrible. ¿Queda algo de humanidad en él?

En otor plano, para sorpresa de la maestra de baile, Jimena, Manuel progresa rápidamente y enseguida parece en condiciones de bailar lo que le echen.

Por último, Candela atiende a las explicaciones de Pía sobre su embarazo, pero sus puntos de vista parecen inconciliables esta vez, así que la disputa continúa.

Avance del capítulo 30 del martes 14

Quedan pocas horas para la fiesta de cumpleaños de la marquesa y Simona descubre que Mauro se llevó la lista equivocada y no ha traído los ingredientes que necesita para preparar todo lo que le han pedido... Entonces, todos se vuelcan y tratan de ayudar, sobre todo, Lope que prepara un menú alternativo.

Pero como todo no podía ser paz y armonía, durante el cocinado, Lope se da cuenta de que Simona ha cometido un error, toma las riendas y confiesa que él es en realidad la "cocinera misteriosa".

Mientras tanto, los señores se preparan con sus mejores galas para la fiesta. Catalina, que ha decidido llevar un vestido antiguo de su difunta madre, se convierte en su vivo retrato.

Leonor, por su parte, está emocionada con la fiesta y esto desata la tristeza de Mauro, que comprueba, una vez más, que pertenecen a mundos distintos.

Ya en la fiesta, todo sale bien... La cena es un éxito y Cruz está exultante de felicidad, así que aprovecha para hacer un anuncio sorpresa, que deja a todos los invitados perplejos, especialmente a Manuel.

Avance del capítulo 31 del miércoles 15

Manuel se enfrenta a su madre por el anuncio de su relación con Jimena. Él, acorralado, acepta darle una oportunidad, pero desconoce que la joven sigue en secreto las instrucciones de Cruz. Mientras, a Jana le duele especialmente el anuncio y decide alejarse de Manuel.

Por otro lado, Lope cuenta con el apoyo del servicio para estar en secreto en la cocina, pero no quiere ponerlos en semejante aprieto, así que presenta su dimisión.

En cuanto a Pía, esta se sincera con Candela y le explica que decidió seguir con el embarazo entre otras cosas gracias a los patucos que le regaló...

Rómulo se percata de que entre Leonor y Mauro hay una relación demasiado estrecha. La joven propone al lacayo fugarse para vivir su amor sin restricciones.

Avance del capítulo 32 del jueves 16

Rómulo le echa una reprimenda a Mauro por la confianza con que se relaciona con Leonor, y él dice que lo tendrá en cuenta. Pero al poco Rómulo descubre no sólo que no le ha hecho ningún caso, sino que vive un romance con la hija de los marqueses...

Por otro lado, Lope está decidido a irse. Aun así, Simona y Pía intentan convencer a Rómulo para que le deje cocinar en La Promesa, pero el mayordomo les dice que la marquesa nunca admitiría algo así.

En otro plano, Cruz asegura que se ha perdido un libro muy importante y Curro se ofrece a buscarlo. La marquesa le ordena a Jana que le ayude, lo que la alegra, porque así estará junto a su hermano al menos esos instantes.

Además, mientras todo sucede las deudas acosan a La Promesa y Alonso no sabe qué hacer con la propuesta de préstamo de su suegro... Así que, tras mucho pensárselo, y pese a los consejos de Rómulo de no hacer pactos con el diablo, decide pedir el préstamo. Eso sí, cuando Cruz se entera por su padre monta en cólera y de eso no se libra.

Avance del capítulo 33 del viernes 17

Rómulo no se atreve a contarle al marqués la relación que ha descubierto entre su hija Leonor y Mauro. El mayordomo le propone organizar una cena con el marqués de Belmonte buscando un acercamiento entre Leonor y el hijo de éste, Juan Luis.

Por su parte, la marquesa está indignada por el hecho de que su marido le haya firmado un aval a su padre el barón. Sabe que lo único que quiere es tenerlos a su merced.

Mientras, Lope está a punto de marcharse de La Promesa, pero Pía y Rómulo convencen a los marqueses de que es necesario contratar a alguien para las cocinas. No les dicen que se trata de Lope, ni siquiera que es un hombre el nuevo ayudante.

Asimismo, llega al palacio el padre Camilo que va camino de León. Petra está encantada de recibir a un hombre de dios en La Promesa, y le dice a Pía con segundas intenciones que no les vendría mal tener un guía espiritual en la casa.