Skrillex anuncia su nuevo álbum de estudio: ‘Quest for fire’

El esperadísimo nuevo proyecto discográfico de Skrillex ya tiene nombres y apellidos. El dj ha confirmado el próximo lanzamiento de su nuevo álbum de estudio que llevará por título Quest for fire. En mayo de 2022 confirmó que habría varios proyectos que verían la luz en 2023 y ahora ya tenemos el primer episodio.

En las últimas semanas hemos visto como el pinchadiscos ha ido publicando varios sencillos encabezados por Rumble y Way Back que ahondan en su propuesta musical repleta de diferentes sonidos electrónicos que son marca de la casa. Para ellos se rodeó de un gran equipo de colaboradores y no será la excepción.

Porque sus siguientes canciones Leave me like this (Bobby Raps), Real spring (Bladee) y Xena (Nai Barghouti) también contaron con grandes nombres. Una lista que muy pronto verá incrementada con la presencia de Pete Wentz (Fall Out Boy), Missy Elliott y Porter Robinson.

No tendremos que esperar demasiado para su publicación porque Skrillex confirmó a través de sus redes sociales que Quest for fire estará disponible para todo el mundo el próximo 17 de febrero.

De momento de lo que no hay confirmación oficial es del lanzamiento de su siguiente proyecto DGTC. Tendremos que seguir esperando noticias mientras escuchamos las nuevas canciones compuestas por el dj después de un largo periodo de tiempo sin lanzar nueva música.

"Por primera vez en 4-5 años he encontrado una nueva sensación de paz. Ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí. Ahí está mi tweet de cumpleaños para todos ustedes. Cumplir 35 para mí fue darme cuenta de que hay ciertas cosas que no deberías dar, serás más libre por eso" dijo Skrillex sobre esta última etapa.

Estos son algunos de los títulos que formarán parte de Quest for Fire