Skrillex presenta un nuevo single y habla con el corazón en la mano: “2022 fue el año más duro de mi vida”

Skrillex sigue recorriendo paso a paso el proceso de regreso a la actualidad musical tras haber pasado, como él mismo ha confirmado, "el año más duro de mi vida". Su nuevo trabajo de estudio, que será un doble disco, ya tiene un nuevo sencillo de presentación: Leave me like this.

Es la tercera canción que estrena el dj y productor después de Way back junto a Pink Pantheress y Trippie Redd y de Rumble junto a Fred Again y Flowdan. La canción ya puede disfrutarse en su canal oficial de Youtube y en las principales plataformas de reproducción.

De momento seguimos sin fecha para el lanzamiento del tan esperado doble disco de estudio que en sus redes sociales Skrillex bautizó como QFF/DGTC. Un trabajo que aseguró que vería la luz en 2023 poniendo fin a una sequía de casi 10 años desde su disco Recess. De momento podemos disfrutar de Leave me like this.

Sera un trabajo muy emocional si tenemos en cuenta lo que el artista ha publicado en sus redes sociales. El dj ha hablado con el corazón en la mano de todos los años en los que no ha estado en el foco de la actualidad musical. Un mensaje duro de leer:

Tuve el año más duro de mi vida en 22, como tantos otros. Literalmente me encontré sin impulso ni propósito por primera vez en mi vida. Mi madre falleció hace unos años, el segundo día de la gira de Lalapalooza en SA. Nunca me enfrenté a eso... Bebí el dolor y seguí adelante.

La gente pregunta por qué "me he ido" o "me caí", con razón. Como dije, 22 fue mi punto de inflexión, tuve que congelar todo, especialmente mis proyectos/carrera. La verdad es que no cancelé el festival Sunset ni el Movement por mis discos. Es porque yo estaba trabajando en mí mismo

Por primera vez en 4-5 años he encontrado una nueva sensación de paz. Ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí. Ahí está mi tweet de cumpleaños para todos ustedes. Cumplir 35 para mí fue darme cuenta de que hay ciertas cosas que no deberías dar, serás más libre por eso.

Brindo por las 35 vueltas al sol y que le den a los que ya no le doy 🫶 Por último, el apoyo que todos ustedes han mostrado a lo largo de los años significa mucho y continuaré trabajando en mí mismo y no me meteré en una situación en la que tenga que cancelar programas / esconderme. Citando a mujeres sabias @BibiBourelly: "sí, es profundo, pero la mierda no es tan profunda".