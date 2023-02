El desnudo de Sebastián Yatra y Milena Smit que protagoniza la portada de su último single El cantante ha publicado la íntima imagen que acompaña a su próxima canción, ‘Una noche sin pensar’

Sebastián Yatra en la gala 2023 MusiCares Persons Of The Year en Los Ángeles / Variety via Getty / Gilbert Flores