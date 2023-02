Álvaro de Luna revela la base de su éxito: “Hablar con mi yo de hace 5 años”

Álvaro de Luna es uno de esos nombres que lleva tiempo resonando en la industria musical. Este joven sevillano, a través de su particular voz y su indudable talento que ha calado hondo en el gran público, ha logrado consagrarse en el medio. Además, ha conseguido postularse como uno de los artistas revelación dentro de ese pop fresco y renovado que enloquece una y otra vez al público.

Levantaremos al sol fue la carta de presentación del artista como solista tras su salida de Sinsinati. Ahora se prepara para un segundo viaje que será mucho más excitante y cañero, en el que no solo habla de amor, sino que también lo hace de libertad y salud mental. Hemos charlado con Álvaro de Luna en su paso por el Festival Nevalia y nos ha revelado algunos detalles de cuáles serán sus próximos pasos en la música y, a la vez, nos cuenta cómo ha gestionado estar en el foco mediático.

¿Qué tal por Nevalia? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia?

Disfrutar en la nieve y estar acompañado de mis colegas y mis amigos. La cantidad de actividades y experiencias que estamos teniendo son brutales. Al final, esto nos tiene todo el rato súper ocupados y súper activos, algo fundamental que hace que el tiempo se pase volando.

¿Eres más de esquí o de snow?

Yo soy palillo, nos comenta entre risas.

¿Has preparado alguna sorpresa para el concierto de Nevalia?

No. Empezaremos a filtrar cositas pronto. Queremos que sea todo sorpresa.

Este festival es un pequeño descanso antes de retomar todos tus conciertos ¿verdad?

Sí, la verdad. Hemos empezado el año muy contentos, ya que hemos hecho paradas en Valencia y Murcia. Y ahora que teníamos la suerte de estar aquí tocando pues nada mejor que aprovechar para hacer un poquito de esquí y disfrutar.

Al final una experiencia como esta, te ayuda a descansar física y mentalmente para luego retomar todo con mucha energía. Y aunque tenga que hacer un parón para currar me lo paso tan bien que, los 45 minutos que estemos en el escenario, lo vamos a estar dando todo.

¿Tendrás pronto nuevo álbum?

El álbum ya está acabado. Saldrá en septiembre y el primer adelanto es el que podremos escuchar en unos días. Poco a poco iremos sacando diferentes singles del álbum, antes de que vean la luz y a ver qué tal la acogida.

Yo estoy enamorado de este nuevo álbum, tanto a nivel sonoro, a nivel concepto, las letras... Creo que viene un año muy bonito. Defender el álbum en directo va a ser una auténtica gozada y yo espero que la gente lo acoja con mucho cariño.

¿Qué se puede encontrar en él?

La mayoría de los temas serán más cañeros. Es un álbum que hemos hecho para que la gente disfrute en directo, pero también para que lo hagamos nosotros y así, poder meter leña y que la gente se lo pase fenomenal.

Se trata de un proyecto fresco y variado, además de ser muy diferente al anterior, ya que este va mucho más allá del amor, al reflejar esos momentos de ansiedad en los que uno mismo se convierte en su peor enemigo. Es un disco muy honesto.

¿Incluirá colaboraciones?

Sí, confirmamos. Hay algunas que se pueden deducir, pero otras que son totalmente sorpresa, que nadie espera y que son increíbles. Hay una en concreto que es una pasada. Ya lo veréis...

¿Con qué artistas te haría especial ilusión colaborar?

¡Uf! Mogollón. Me gustaría colaborar con gente que no tenga nada que ver con mi estilo de música y que lleguemos a un punto en común, como pasó con Mimi (Lola índigo) cuando hicimos Mañana que encontramos el sonido perfecto para ambos. Y esto es justo lo que pretendo hacer este año.

Si tuviese que darte un nombre sería con Yatra, ya que además de llevarme súper bien él, hemos podido compartir muchos ratitos juntos. Aunque, en general, con gente random con la que tu dirías ‘Me explotaría la cabeza’. Pues este tipo de cosas me apetecen mogollón.

¿Por qué crees que todos quieren colaborar contigo?

Yo creo que al final hay apreciación por lo que estoy haciendo y, a su vez, hay un buen entendimiento con esos artistas con los acabas entablando relaciones que van mucho más allá de lo laboral, ya que acabamos siendo amigos y eso hace que todo acabe fluyendo.

¿Cuál dirías que ha sido el momento más feliz de tu carrera?

¡Uf! Han sido muchos momentos. Es complicado, pero te podría decir que sería aquel momento en el que llenamos una sala y vimos a todo el mundo cantar nuestras canciones, sin tener ningún sello discográfico detrás ni ninguna oficina gestionando nosotros los conciertos. Ese es muy loco ya que la primera vez que llegamos a Madrid llenamos una sala con tan solo tres canciones publicadas como artistas independientes.

Creo que es fundamental no olvidarse de dónde uno viene. De hecho, creo que hay problemas que, derivados de la ansiedad y otros factores, de los que también hago mención en el disco, te hacen olvidarte del por qué estás haciendo esto. No pierdes las ganas, pero pierdes un poco esa ilusión. En este caso, lo que hay que hacer es parar y volver a los motivos que te llevaron a hacer esto, hablar con tu yo de hace 5 años y decirle ‘tú, ¡espabila!’.

¿Hay algo que te haga especial ilusión conseguir dentro de la industria musical?

Un Premio Ondas o un Grammy antes de que se murieran mis padres sería increíble. Después también, pero sí es antes mejor.

¿Cómo estás gestionando la fama y, a veces, estar en el foco mediático?

A mí me abruma bastante, pero poco a poco lo gestiono con más naturalidad. Pero sí lo he llevado mal porque que de repente te traten como con cierta... A mí no me encanta. Sientes un poco el síndrome del impostor cuando te piden fotos.

Yo al final soy un poco tímido, aunque dé la sensación de todo lo contrario. Lo que pasa es que en el escenario me siento como si estuviera en el salón de mi casa o delante del espejo con 15 años y los cascos puestos cantando canciones de otros. Entonces, me siento súper relajado y seguro, pero es complicado, al menos, para mí sí lo ha sido. Algunos colegas míos como Dani Fernández lo han gestionado mejor.

Nos acompañarás en Los40 Primavera Pop. Para entonces ¿conoceremos algún detalle más sobre tu último trabajo?

Sí, por supuesto. Habrá más cositas nuevas además del lanzamiento del próximo 17 de marzo y lo disfrutaremos mucho.