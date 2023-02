Álvaro de Luna conquista Nevalia: así fue su concierto más especial en Formigal

La música y la nieve volvieron a unirse por segunda vez para celebrar el Festival Nevalia, que tuvo lugar en la estación de esquí de Aramón-Formigal-Panticosa (Huesca, España). Uno de los artistas que encabezaba el cartel y que se convirtió en el protagonista indiscutible de este espectáculo fue Álvaro de Luna, que hizo disfrutar a esquiadores, festivaleros experimentados y una servidora de un show sin precedentes.

De esta forma, este pasado sábado 11 de febrero la estación de esquí se convirtió en una pista de baile en la que miles y miles de personas vibraron al son de la música en directo de la mano de Nevalia, que ha celebrado este 2023 su segunda edición y que ha sido promovida por Ron Barceló.

Alrededor de las 17:30h, con las ganas de disfrutar de una buena fiesta y no parar de menear el cuerpo, Álvaro de Luna irrumpió en el escenario dispuesto a darlo todo y calentar el ambiente, (nunca mejor dicho) con sus mayores hits. ¡Y vaya sí lo hizo!

Álvaro de Luna sentado en un banco en plena pista de esquí. / Productora Enserio

El joven no paró de saltar, cantar y hasta bailar con sus canciones más punteras, algo que también se contagió al público. Pese a que al principio hubo mucho tímido que no se atrevió a corear todas sus estrofas, pronto consiguió levantar el ánimo de los más reacios que acabaron cantando y bailando con todas sus canciones.

La realidad es que el joven lo dio todo encima del escenario. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando cantó Tu Nombre, uno de sus últimos sencillos, al que el público se entregó por completo.

Aunque lo mejor estaba todavía por llegar. Todos lo pedían. Todos lo necesitaban. Todos lo deseaban. Sí, el sevillano dejó el plató fuerte para el final, ya que su canción con mayor número de reproducciones en las plataformas digitales y que no ha parado de escucharse desde su lanzamiento el pasado mes de marzo, sonó como nunca antes en el escenario. Sí, hablo de Juramento eterno de sal.

Esta canción unida a su fuerza, su voz y sus ganas de comerse el escenario eclipsaron Nevalia. Además, por si esto fuera poco, Álvaro de Luna se bajó del escenario para mezclarse con el público, y juntos bailar, saltar y cantar el estribillo de su canción más escuchada: “Y volverán las ganas de bailar. Aquellas noches recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más fundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar, Juramento eterno de sal ¡Uoh-oh-oh-oh-oh-oh!”.

Ni las bajas temperaturas impidieron que el público, entre los que estaba una servidora, pudiese cantar y aplaudir sin cesar al cantante, que se dejó la piel para que todos pudiésemos disfrutar de un show realmente inolvidable.