Shakira celebra San Valentín en tacones, fregando y cantando “I Might Kill My Ex” de SZA

Shakira continúa triunfando gracias a la session 52 de Bizarrap. La colombiana se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Y es que no ha parado de encadenar éxitos. Desde Te Felicito hasta Monotonía, ¡y esto solo ha empezado! De hecho, pronto podremos escuchar su colaboración con Romeo Santos y con la mismísima Karol G. Vamos, que 2023 va a ser un año redondo para Shak.

De este modo, todo lo que haga o diga Shakira da para noticia. ¡Inlcuso si se pone a fregar en tacones por casa! Y es que la estrella musical ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras con su nuevo post de Instagram. La artista aparece haciendo algo tan cotidiano como limpiar el suelo con la fregona. ¡Con mucho arte!

Pero lo mejor de todo es lo que está escuchando. Shakira está oyendo de fondo una de las canciones más exitosas de principios de 2023. Nada más y nada menos que el éxito de SZA: Kill Bill. La canción, que forma parte del álbum SOS, que salió a finales de 2022, fue todo un éxito. De hecho, llegó a coronar la prestigiosa lista de Billboard a principios de año. Prácticamente hasta que llegó Flowers de Miley Cyrus.

Shakira, fan de SZA



La canción ha enamorado a miles de personas alrededor del mundo. Y es que es fácil sentirse identificado o identificada con el tema. ¿La razón? La mayor parte de la población tiene una ex pareja. Shakira incluida. De hecho, la cantante no tiene problema en mandarle alguna que otra indirecta en su música. Y no le molesta que le salpique. ¡Y nosotros super dentro de estas letras!

Pues bien, el verso que suena mientras que Shakira está fregando es el estribillo de la canción. ¿Y qué dice? "I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?" (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?).

Sin duda, Shakira es una gran admiradora de SZA. Quién sabe, quizá la estadounidense se anime a invitar a la colombiana a cantar un remix en español de la canción. ¡Menuda locura sería!