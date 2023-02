Emotiva despedida de la cantante Jeanette en la capilla ardiente de Carlos Saura

El pasado viernes, un día antes de recibir el Goya de Honor, Carlos Saura fallecía en Madrid a los 91 años y la Academia de Cine rindió homenaje en la gran noche del cine español al que ha sido uno de los directores más importantes de nuestra cinematografía.

Ayer lunes, la sede de la Academia acogió la capilla ardiente del cineasta y fueron cientos de personas las que se acercaron a dar su último adiós a esta figura clave del séptimo arte, que dirigió películas imprescindibles del cine español, como Carmen, ¡Ay Carmela!, Goya en Burdeos o El Dorado.

Momento especialmente emotivo fue el que ha protagonizado en el velatorio la cantante Jeanette, que por petición expresa de la familia, y tras su comentadísima ausencia en la Gala de los Goya, cantó a capella ante el féretro de Saura su canción Por qué te vas, que se hizo mundialmente conocida en 1975 gracias a otro de los grandes éxitos del cineasta, Cría Cuervos.

La cantante Jeanette dedica "Por qué te vas" a Carlos Saura en su capilla ardiente pic.twitter.com/6OFZ5KM18Q — Academia de Cine (@Academiadecine) February 13, 2023

Esta ausencia de Jeanette en los Goya ha llamado mucho la atención. Sin embargo, su canción sí estuvo presente en el homenaje al director, pero fue interpretada por la mexicana Natalia Lafourcade. Por este motivo, la cantante se ha mostrado muy dolida por este gesto que la Academia ha tenido con ella.

"Ha sido un día muy triste para mí, desde que conocí el fallecimiento del maestro. He podido dar mi última despedida con una canción emblemática de una de sus películas, de Criar cuervos, Por qué te vas, que canté ahora mismo delante de su tumba, delante de la caja donde está mi querido maestro. Así que nada, estoy un poco triste de que el otro día en los Goya no hayan contado conmigo para cantar la canción, que hayan contado con otra persona que, con todos mis respetos hacia la cantante, que no tiene la culpa ella de nada de esto, creo que el deber de el que se organizó el evento tendría que haber pensado en mí y no tengo nada más que decir" se ha lamentado.

"Por qué te vas ha sido número uno casi en todo el mundo. Lo canta hasta Carla Bruni por mí, y lo que yo no entiendo es que una canción que se ha hecho famosa, a través de una canción mía. La canción ayudó a la película, la película ayudó a la canción. Ha sido número uno en casi todo el mundo. Lo que no me explico es cómo el otro día no estaba yo en los Goya" ha añadido, incapaz de comprender por qué no han contado con ella para el homenaje a Saura.

Capilla ardiente de Carlos Saura en la Academia de Cine, Madrid. / Aldara Zarraoa/Getty Images

Sin entrar en detalles sobre lo sucedido, pero señalando directamente a la organización de la gala, Jeanette no duda en afirmar que "me han robado el puesto que me correspondía a mí". "Estoy bastante triste, sorprendida más que nada, como todo el mundo sabe soy la cantante original de la canción, y como mínimo me tendrían que haber llevado a cantar el Por qué te vas en vez de llevar a otra cantante. No se lo explica nadie" ha dicho, asegurando que sin embargo no tomará medidas legales contra la Academia porque "eso ya está hecho".

Jeanette se queda sin embargo con el cariño que Carlos Saura siempre demostró a su mítica canción: "Estaba enamorado de ella. Era la canción que más le gustaba, y si ustedes no lo saben, su mujer Lali le puso Por qué te vas y diez minutos después, falleció" ha añadido emocionada.