U2 celebrará los 30 años de ‘Achtung baby’ con una residencia en Las Vegas sin Larry Mullen Jr

15 segundos. Ese es el tiempo que necesitó U2 para revolucionar por completo la industria musical. Durante los anuncios de la Super Bowl, la banda irlandesa confirmó en uno de estos spots que celebrarán los 30 años de su disco Achtung Baby (1991) con una residencia en Las Vegas en la que habrá un gran ausente: Larry Mullen Jr.

El mítico batería del cuarteto se encontrará convaleciente de una operación que le impedirá ponerse detrás de una batería por lo que la formación habría decidido seguir adelante con sus conciertos en la ciudad del pecado. Una decisión no exenta de polémica ya que han sido muchxs lxs que han criticado que no vaya a estar el cuarto integrante original de la formación.

Y es que si algo ha tenido siempre claro U2 es que no harían conciertos si no estaba toda la formación completa. Sin embargo, la formación no ha podido desaprovechar esta oportunidad pese a perder al 25% de su formación original.

Su lugar lo ocupará el batería Bram van der Berg que acompañará a Bono, The Edge y Adam Clayton en los shows que servirán para la inauguración del MSG Sphere en el Venetian el próximo otoño dentro del U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere.

Hace ya algunas semanas U2 avanzaba la que podría ser una de las decisiones más dolorosas que podrían haber tomado en los últimos tiempos: "La belleza del Sphere no es solo la tecnología punta que lo hará único, con el sistema de audio más avanzado del mundo, sino también sus posibilidades para crear una experiencia inmersiva en paisajes reales e imaginarios. En resumen, es un lienzo de una escala y resolución incomparables y una oportunidad única. Estaríamos locos si no aceptáramos la invitación. Vamos a necesitar todo lo que tenemos para acercarnos al Sphere sin nuestro compañero de banda en la batería pero Larry se ha unido a nosotros para dar la bienvenida a Bram van den Berg, quien es una fuerza por derecho propio. Venimos trabajando desde hace tiempo en el show en The Sphere. No queremos defraudar a nadie, y menos a nuestro público. La verdad es que los extrañamos tanto como ellos parecen extrañarnos a nosotros... nuestra audiencia fue siempre el quinto miembro de la banda. U2 no ha tocado en vivo desde diciembre de 2019 y necesitamos volver al escenario y ver las caras de nuestros fanáticos nuevamente. Y qué escenario único están construyendo para nosotros en el desierto".