U2 anuncia ‘Songs of surrender’, una recopilación de sus grandes canciones regrabadas con un nuevo sonido

El nuevo proyecto musical de U2 ya tiene nombre, apellidos y fecha de nacimiento. La banda irlandesa ha confirmado que Songs of Surrender es su nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 17 de marzo de 2023 si todo va según lo previsto.

El álbum, un recopilatorio que incluirá 40 de sus mayores éxitos, llevará un título muy similar al de las memorias que han mantenido a Bono, el lider del cuarteto, entretenido durante los últimos meses girando por Estados Unidos y Europa.

No cabe duda de que Bono ha abierto su corazón y ha contado sus secretos mejor guardados en las páginas de esta autobiografía, a través de 40 títulos de los temas más representativos de su discografía. ¿Se repetirán las mismas 40 canciones para este elepé?

El concepto de este elepé es regrabar sus clásicas canciones desde un punto de vista del siglo XXI. "Canciones reimaginadas y regrebadas" para darles una nueva perspectiva. Así lo explicaba The Edge: "Cuando una canción se vuelve exitosa, siempre se asocia a alguna voz en particular. No me puedo imaginar Tangled up in blue sin el timbre de Bob Bylan o All the time in the world sin la voz única de de Louis Armstrong. La mayoría de ellas fueron escritas y grabadas cuando éramos un puñado de hombres jóvenes. Algunas crecieron junto a nosotros, otras no. Pero no hemos perdido la pista que nos llevaba a escribir estas canciones en los primeros años. La esencia de esas canciones sigue en nosotros".

Bono, The Edge, Larry Mullen y Adam Clayton han intentado mantener su idolatría hace todas estas canciones pero intentándole dar un nuevo enfoque de hacia donde y qué tipo de personas son ahora U2. La primera tarjeta de presentación será la versión 2023 de Beautiful Day que culmina con un sampler de la canción italiana Torna a Surriento.

Esta versión de U2 recoge el testigo de Your song saved my life que es hasta la fecha el último material inédito de la banda irlandesa y que formaba parte de la banda sonora de la película Sing 2. Lo que tienen muy claro, y reivindican siempre que pueden, es que la música sirve para salvar a los que la escuchan de muchos malos momentos.

¿Qué canciones crees que formarán parte de Songs of Surrender?