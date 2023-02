El primer futbolista de la liga española en hablar abiertamente de homosexualidad

Jakub Jankto se ha convertido en el primer jugador de la liga española que ha hablado abiertamente de homosexualidad. En una preciosa declaración en vídeo a través de su cuenta oficial en las redes sociales, el futbolista del Getafe, que juega actualmente cedido en el Sparta de Praga, ha dicho que no quiere esconderse durante más tiempo.

"Hola soy Jakub Jankto. Como todo el mundo tengo debilidades y fortalezas. Tengo familia, tengo amigos, tengo un trabajo que trato de hacer lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalidad y pasión. Como todo el mundo, también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia y con amor. Soy homosexual y no quiero esconderme más tiempo" han sido las palabras del futbolista checo.

Un comunicado que ha sido recibido con aplausos y con mucha normalidad por parte de todos los clubes de fútbol incluyendo el Sparta de Praga ("Jakub Jankto habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás es su vida personal. No hay más comentarios, no hay más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa") y el Getafe ("Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto").

Sin embargo, y como no podía ser de otra forma en una plataforma como Twitter, no han tardado en aparecer los haters que minusvaloran el gesto de este jugador. Insistimos: es el primer futbolista de la liga española que en pleno siglo XXI anuncia abiertamente su homosexualidad.

"Pero por qué lo anuncia como si tuviera una enfermedad? No entiendo porque siempre tienen que estar llamando la atención de esa forma, nadie le ha preguntado por su orientación sexual ni nos importa", "Que se mejore pronto" o "Si te gusta comer toletes de carne relajado eso no nos importa a nosotros.. cállate sigue jugando y no te hagas la víctima" han sido algunos de los mensajes de odio que ha recibido.

Sin embargo, no todo está perdido en la red social ya que hay muchos usuarios que han aplaudido el gesto de Jakub no solo por él sino por el ejemplo que pueda inspirar a otros jóvenes que puedan estar escondiendo su orientación sexual por el miedo al qué dirán.

"Estamos contigo, Jakub. El fútbol es para todos" ha escrito la cuenta oficial de la Premier League. "👏 Verdaderamente impresionante Jakub. Inspirarás a tanta gente. ❤️🏳️‍🌈⚽️" le ha escrito Ryan Atkin, uno de los primeros árbitros en hablar de homosexualidad en Reino Unido.