Este es un año muy especial para Cristina Pedroche que mostró su tripita de embarazada dando las últimas Campanadas. Ahora está descubriendo lo que es esta nueva etapa de su vida y lo está haciendo al lado del amor de su vida y padre de su futuro bebé, Dabiz Muñoz.

Aunque no son una pareja al uso y les gusta hacer las cosas a su manera, o eso dicen, lo cierto es que acaban cayendo en las costumbres de muchos y si el 14 de febrero se celebra San Valentín, ellos no iban a ser menos.

Seguro que más de uno se ha despertado hoy con una declaración de amor de esas que te ponen una sonrisa tonta en la cara, pues bien, Dabiz Muñoz no se puede quejar.

Declaración de amor

“Aunque nosotros somos más de celebrarlo todos los días hoy también me apetecía decirte todo lo que te amo por aquí. ❤️”, escribía Cristina junto a una fotografía suya con su marido en su último viaje a Dubai, en bikini y con un ángulo que nos permite ver cómo está creciendo su barriga.



“Gracias por darme motivos cada día para sonreír, por ser la mano que me sostiene y que me empuja cuando dudo. Gracias por ser el mejor compañero de aventuras del mundo. ❤️❤️❤️”, le dedicaba al chef que no puede tener a su lado a alguien que le quiera más.

“Sabes que no soy muy de pensar en el pasado ni en el futuro, que me gusta vivir el presente. Pero es que contigo miro atrás y me encanta, siento el día a día y me enamora y pienso en el futuro y me emociona. Eres mi pasado, presente y futuro. ❤️ Te amo @dabizdiverxo", terminaba diciendo.

Se puede decir más alto, pero no más claro. En el día en el que el amor está presente en todos los lados y los corazones nos inundan a cada paso que damos, Cristina ha caído en las redes de las declaraciones románticas.

¡Que viva el amor!