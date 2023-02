Apenas hace un mes, Shakira y Bizarrap lanzaban la Session 53 y conquistaban a todo el panorama musical. Un exitazo de los que hacia tiempo que no habían, y es que la colombiana y el argentino han conseguido el mejor debut en español de la historia, quedarse a las puertas del top 10 histórico y cómo no, el Nº1 directo y global por primera vez en LOS40.

Una canción que tenía nombre y apellidos: Gerard Piqué. Toda una tiraera pop a su exmarido con la que también conseguía hacer un gran repaso a su exsuegra, a Hacienda y a la nueva novia del exfutbolista, Clara Chía. Todo un bombazo que ha dado y mucho de qué hablar.

Sin embargo, Shakira no ha sido la única en la historia de la música que ha hecho alguno de sus temas con un claro destinatario. Estos 12 artistas, entre otros, también le han dedicado a sus parejas canciones sin esconderse lo más mínimo. No llevaban su nombre textualmente entre sus versos, pero sí han dejado claro para quien era, o al menos en la mayoría de casos. En el resto, han afirmado cuales eran sus intenciones.

1. Secreto de Anuel AA y Karol G

Karol G y Anuel fueron la pareja del momento durante tres años. Una historia que llegó a su fin, aunque muchos aseguran que podrían haberse dado una segunda oportunidad. Durante este romance nos dejaron un gran temazo, Secreto, con referencias claras a su amor:

"Lo de nosotro' e' un secreto que nadie se entere. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos (bebé). Y to' el mundo habla de nosotro, pero siempre nos comemos (bebé)".

Anuel AA, KAROL G - Secreto

2. Por primera vez de Camilo y Evaluna

Era 2014 cuando Camilo y Evaluna se conocían, pero no era hasta un año después cuando intercambiaron un mensaje y surguía el amor. Una historia que les ha llevado a pasar por el altar y a formar su familia junto a Índigo. En estos años, el artista ha compuesto varias canciones, entre ellas Por primera vez, una canción dedicada a su chica:

"Por primera vez , hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez (te amo) yo volví a nacer contigo".

Camilo, Evaluna Montaner - Por Primera Vez (Official Video)

3. Las vegas de Aitana

Durante cuatro años, Aitana y Miguel Bernardeau fueron la pareja del momento. Un romance que, a pesar de que se concocía su final el pasado mes de diciembre, nos ha dejado grandes temazos que la extriunfita le dedicó al actor, entre ellos Las vegas:

"A mí no me importa confesar, que me estoy enamorando, no sé desde hace cuánto , empezamos siendo amigos".

Aitana - Las Vegas

4. Me enamoré de Shakira

A pesar de que la colombiana le ha dedicado ahora a Piqué una canción llena de pullitas, durante sus más de 12 años de noviazgo, Shakira también compuso temas de amor para el exfutbolista. Entre los más destacados, me enamoré:

"Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Me ena-na-namoré, me ena-na-namoré".

Shakira - Me Enamoré (Official Video)

5. Call out my name de The Weeknd

Entre los casos que ya adelantábamos que sus propios intérpretes no se habían pronunciado sobre el destinatario de la canción se encuentra Call out my name. Un hit que los seguidores del artista confesaban que era para Selena Gómez, aunque él nunca confirmó la noticia:

"We found each other, I helped you out of a broken place, You gave me comfort. But falling for you was my mistake".

The Weeknd - Call Out My Name

6. Lavender Haze de Taylor Swift

La propia estadounidense admitía en redes que esta canción estaba inspirada en su relación de seis años con Joe Alwyn. Un título que viene de una película en la que utilizaban este término en los aóños 50 para desribir estar enamorado:

"Meet me at midnight, Staring at the ceiling with you (...) All they keep asking me, Is if I'm gonna be your bride".

Taylor Swift - Lavender Haze

7. Bemaste de Tiago PZK

El argentino regresaba a las baladas desgarradoras con Besmate, una canción que habla de encontrar a esa persona especial que es diferente al resto del mundo. Además de ser un tema dedicado a su chica, Belén Negri, la modeo también fue la protagonista del videoclip.

"Tú me viste diferente, a lo que ve el resto de la gente. Quiero que te quedes para siempre, y no te quieras ir de acá".

Tiago PZK - Bemaste

8. Drunk in love de Beyoncé ft. Jay-z

Para declaraciones de amor en toda regla, el tema de Beyoncé para Jay-Z. Desde que empezaron su relación en 2002, el matrimonio ha estado muy unido y han superado baches tan mediáticos como la infidelidad de él a la artista. Drunk in love es toda una historia de amor cantada:

"Why can't I keep my fingers off it? Baby, I want you, na-na. Can't keep your eyes off my fatty Drunk in love, I want you".

Beyoncé - Drunk in Love

9. Malibu de Miley Cyrus

Junto a la última sesion de Bizarrap y Shakira también se ha unido Flowers de Miley Cyrus, una canción llena de dardos a Liam Hemsworth. Sin embargo, durante su relación, la artista también le dedico temas de amor como Malibu:

"But you brought me here and I'm happy thath you did. (...) But here I am next to you. The sky's more blue In Malibu, next to you".

Miley Cyrus - Malibu

10. Thank U, Next de Ariana grande

Hace más de tres años que salió Thakns u, next de Ariana Grande. Una canción en la que la estadounidense se inspiró en algunas de sus exparejas para componerla, entre ellas Big Sean, Ricky Alvarez, Pete Davidson y Mac Miller:

"Thought I'd end up with Sean, But he wasn't a match. Wrote some songs about Ricky (...) And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say "thank you" to Malcolm 'Cause he was an angel"

Ariana Grande - thank u, next

11. Good Thing de Sam Smith

A veces tan solo un rollo sirve para inspirarnos para escribir una canción. Y justo eso fue lo que le pasó a Sam Smith con Jonathon Ziezel, el responsable de Good Thing y uno de sus bailarines.

"For a moment you were sure I'd die on you, for a moment I believed you loved me too,But life is never like this and you're never strong".

Good Thing - Sam Smith

12. La suerte de mi vida de Dani Martín

Dani Martín demostró el amor que sentía por su chica de entonces, Patricia Conde, de la mejor forma que sabe: con música. Era en su etapa con El canto del loco cuando el artista le dedicó La suerte de mi vida:

"Y pienso que si no existes yo me muero, que en mi cabeza había un sueño y que se ha hecho realidad. Y quiero, contarle al mundo entero, que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad".

El Canto del Loco - La Suerte De Mi Vida

Y tú, ¿recuerdas alguna canción más que tenga nombre y apellidos?