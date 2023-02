Ivonne Reyes confiesa que tiene protección oficial por las amenazas de su expareja Pepe Navarro

La actriz y modelo Ivonne Reyes se volvió a enfrentar el pasado martes 14 de febrero a su expareja y padre de su hijo, el presentador Pepe Navarro, en los juzgados y solo unas horas antes de sentarse en el banquillo concedió una entrevista a la revista Lecturas en la que desveló que desde hace varios meses cuenta con protección policial y es atendida por especialistas en violencia de género.

Reyes ha explicado a la publicación de la prensa rosa que estas medidas de protección le han sido aplicadas por los organismos gubernamentales a raíz de una denuncia interpuesta por ella misma el pasado abril de 2022, cuando vivió el que fue uno de los peores episodios de su vida durante una intervención en el programa Viva la vida de Telecinco.

La actriz había acudido al programa presentado por Emma García para conceder una entrevista sobre su vida personal cuando el equipo de Mediaset le dio paso a Pepe Navarro por vía telefónica en directo y este aprovechó la oportunidad para arremeter contra ella y contra Vanessa Martín, otra de sus exparejas, diciendo cosas como que ambas mujeres eran personas "indignas, repugnantes, farsantes y sinvergüenzas".

Además, Navarro aseguró que tanto Reyes como Martín mentían en cosas tan graves como la paternidad del hijo de la actriz, calificó a su expareja de "enferma", llegó a poner en entredicho el juicio de la actriz defendiendo que, en su opinión, la mente de la actriz había ido de mal en peor en los últimos tiempos y la acusó de haber contratado a un detective para robarle el ADN y hacerle la prueba de paternidad.

El enfrentamiento televisivo llevó a Ivonne Reyes al límite y crispó sus nervios hasta el nivel de sufrir un ataque de ansiedad que la llevó hasta el hospital. "Me impresionó. Empecé a ver que algo pasaba. Después de ese día me valoró la psicóloga forense", ha explicado la intérprete a Lecturas, narrando así cómo empezó lo que fue un largo proceso como víctima de violencia de género.

Después de los análisis médicos y psicológicos a Ivonne se le asignó protección policial y se le ofreció el apoyo de la red de servicios especializados en atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

"Nunca había pensado que yo era víctima de violencia de género, no era consciente de que estaba viviendo un maltrato psicológico continuado. Me cuesta... No es fácil verbalizarlo", ha admitido la popular modelo a Lecturas.