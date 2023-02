Aplausos para la definición que Vanesa Martín hace del amor por San Valentín

Estamos en la semana del amor. Este 14 de febrero hemos celebrado San Valentín y estamos en modo empalagoso con tanto corazón y declaración de amor a nuestro alrededor. Es momento para pensar en lo que ha supuesto e nuestras vidas y el lugar que ocupa. Acaso te has preguntado Y Vanesa Martín lo ha hecho a su manera, reflexionando y escribiendo.

No ha dudado en explicar lo que es el amor para ella en un texto lleno de lirismo. “El amor. El amor pudiera ser como la artesanía. La cultura de la belleza y la humildad, de la simplicidad, la creatividad, la espiritualidad, el ingenio y la inocencia. Uno lo utiliza todos los días. No explota a nadie, no crea fealdad ni durante ni después y favorece la naturaleza”, comenzaba.

“La naturaleza del ser. Difícil a veces. Porque conlleva aceptar muchas aristas del otro, pero ni todas las personas ni todos los momentos somos compatibles”, señalaba sobre por qué unas veces el amor triunfa y otras, no.

“El amor no es del último que llega, no borra casette. El verdadero amor no va borrando las huellas como si nada. No es prisionero del ego, ni destruye lo vivido. Es valiente, generoso, leal, paciente, comprensivo, cómplice, empático, pasional y loco, pero también sereno y amable a partes iguales. Pasa página cuando se agota, agradece y se va”, continuaba admitiendo sobre un amor cuando se acaba.

Es algo mutable que evoluciona y va cambiando. “Pasa por múltiples etapas y nos encontramos más o menos en diferentes versiones a nosotros mismos. Reconocer qué y quiénes fuimos en todas nuestras vueltas, seguir aprendiendo y definiéndonos cada vez más depende de nos”, aseguraba.

“La artesanía de hacernos mejores amantes y personas con cada vez más brillo es un trabajo de búsqueda completo pero fascinante. Y luego están los que hablan de amor, haciendo alardes de amor sin saber nada del amor”, concluía su reflexión.

Las reacciones

Y claro, no han faltado aplausos y declaraciones de amor. “Te quiero”, aseguraba Eva González. “Amor es ese final del cucurucho. Bien dicho ❤️”, comentaba la ex de Alejandro Sanz, Raquel Perera.

E incluso, alguna petición como la de Mario Jefferson: “Deja de escribir tan bien siempre un rato na más 🫶🏻”.

Y para ti, ¿qué es el amor?