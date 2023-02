No hay nada como estar enamorado y ser protagonista de tu propia historia de amor. Pero, también se puede disfrutar con las historias de otros y enamorarse de los personajes de las novelas románticas que acumulan tantos lectores. San Valentín también se puede vivir sin salir de casa.

Rara es la semana que no llega una de esas nuevas novelas a nuestras manos. Hemos seleccionado 10 de las que se han publicado recientemente para vivir este día a través de otros enamorándose a través de historias que crean sensaciones.

#1. El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo. Rayden

Por primera vez, Rayden se ha atrevido con el formato novela y lo ha hecho con la historia de Sahara y Ciro. Dos desencantados con el amor que un buen día chocan y se conocen. De los insultos pasaron al interés y en un Madrid muy urbano, van conociéndose y gestando una historia de las que marcan. Y encima, con una playlist sugerida por el autor que nos mete en ambiente y un repaso social que nos ofrece más capas más allá del amor.

#2. El arte de ser nosotros. Inma Rubiales

Chico con mochila cargada y chica que quiere estar a su lado a pesar de todo. No suena a nuevo, pero no por eso, la historia de Leah y Logan es menos interesante. No valen las relaciones tóxicas, pero tampoco juzgar sin conocer, y eso es lo que descubre una chica a la que no han tratado bien y antes de meterse en una relación tiene que aprender a quererse. Inma Rubiales sabe hacer que nos enamoremos de esta historia donde el amor no es fácil, pero sí intenso.

#3. Solo pienso en ti. Jodi Ellen Malpas

Una de las reinas de la novela romántica es Jodi Ellen Malpas que ahora estrena nueva saga. De nuevo tenemos enfrente a un hombre atormentado que se aísla para beber y olvidar. Un hombre roto que puede encontrar la esperanza tras aparecer Ava que logra que su corazón vuelva a latir.

Un revulsivo para alguien que no está acostumbrado al rechazo y que guarda un secreto que podría destruirlos a ambos. ¿Tendrá un final feliz?

#4. Clover. Darlis Stefany

Nueva bilogía para enamorarnos. Clover Mousavi ha estado enviando durante sus dos últimos años de universidad, notas anónimas sobre confesiones y fantasías sexuales a Callum Byrne, el popular estudiante irlandés declarado públicamente bisexual. Lo que pretendía ser un secreto, deja de serlo.

Una nota, un coche, una fiesta del amor y... ¿un cadáver? Con este plan, nada puede salir mal. Después de todo, esto es solo el principio y algunas cosas tarde o temprano terminan ocurriendo, ¿verdad?

#5. El ritmo de la noche. Michelle Duran

Alice Kellen asegura que esta bilogía de Michelle Duran es adictiva. Un West Side Story de ahora que nos trae de vuelta la eterna guerra entre chicos de clase alta y jóvenes de extrarradio y que, también nos traslada a aquel cuento de La dama y el vagabundo. Mucho amor, pero también búsqueda de identidad, violencia intrafamiliar o lucha de clases.

Tenemos romance tórrido entre dos chicos, música, bares, noche, calle y estilo, ¿se puede pedir más?

#6. Somos secretos. Andrea Longarela

Las vidas de un grupo de jóvenes con sus aciertos y errores, sus inquietudes, sus miedos, sus preocupaciones y sus secretos. Eso es lo que encontramos en la nueva bilogía de Andrea Longarela que nos trae una, sino tres maneras de enfrentarse al amor.

Por un lado, Martina que se reencuentra con el chico que le rompió el corazón cinco años antes. Victoria y su jefe, mantienen una relación sin mucho compromiso, pero, ¿es suficiente? Y Gabi es un desastre que conecta con el vecino de enfrente. Historias con las que es fácil identificarse.

“La historia de Martina y compañía es la mía, la tuya y, si compartimos algo, también un poco la nuestra. Tal vez no sea original, pero es real, y lo real siempre acaba marcándonos”, asegura la autora.

#7. Un beso en la oscuridad. Jo Watson

Wattpad se ha convertido en la gran cantera de muchas novelas que finalmente llegan a papel. Después de superar los 8 millones de lecturas en la plataforma, llega al papel esta historia que nos cuenta cómo Sadie lleva años perdidamente enamorada de su mejor amigo del instituto, Connor. De la amistad al amor hay un paso y a veces cuesta mucho darlo. ¿Le contará Sadie a su mejor amigo que fue ella quien lo besó a oscuras en aquella fiesta?

#8. Donde el silencio se rompe. Susana Herrero

Los amantes del romance fantasy, aquí tienen su nueva historia para enamorarse por San Valentín. En un mundo en el que los hijos de los dioses son los encargados de luchar contra las fuerzas del mal para mantener el equilibrio entre lo mundano y lo divino; y donde los dragones se niegan a seguir el dictado de los dioses, declarándose enemigos del Olimpo, las vidas de Lovem Kennedy y Tristan Drake colisionarán y se unirán sin remedio. Ellos saben que son enemigos, que pertenecen a bandos diferentes, pero no habían llegado a conocerse. Juntos emprenderán un viaje que los llevará a reescribir la historia. Su historia.

#9. Una perfecta equivocación. Andrea Smith

Volvemos a Wattpad paa encontrar esta historia que parte de un juego muy popular: ¿A quién besarías, con quién te casarías y a quién matarías? Olivia James lo tiene claro y no duda en contestar la pregunta que le hacen sus amigas. Lo que no se da cuenta es que, en lugar de hacerlo en el grupo de WhasApp que comparte con ellas, lo manda al grupo de clase donde están todos, incluidos los que ella menciona.

#10. Yo siempre seré yo, a pesar de ti. Teresa López Cerdán

Teresa López Cerdán es una actriz, periodista y creadora de contenido en redes sociales que actualmente está interpretando en teatro la obra Gordas, escrita y dirigida por Carlos Mesa y coprotagonizada con Mara Jiménez. Está dispuesta a acabar con la gordofobia, se ha convertido en abanderada del movimiento Body Positive y su primera novela va en esa línea.

Karma está cerca de la treintena y trabaja como teleoperadora en unos grandes almacenes y comparte piso con su amigo Roberto. Pero todo cambia cuando conoce a Leo, su match de Tinder, que consigue acabar con todos sus miedos y hacerla sentir como una diosa en la cama y fuera de ella. Pero hay fantasmas del pasado con los que luchar.