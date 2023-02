Patricia Donoso, segunda confirmada para ‘Supervivientes’, sobre su maleta: “Llevo cosas de Prada, de Dior”

Tras anunciar que Gema Aldón es la primera concursante confirmada de Supervivientes 2023, en Sálvame han desvelado a la segunda concursante que no es otra que Patricia Donoso. Y ya tenemos primera trama ya que una es la hija de Ana María Aldón, hija de la ex mujer de José Ortega Cano y la segunda, ha confesado que tuvo varios encuentros con el maestro mientras estaba casado y su mujer embarazada.

Donoso se ha convertido en uno de los personajes de Mediaset que ha visitado varios platós para darse a conocer y así hemos descubierto su impulsividad al hablar, su profesión como abogada y sus orígenes de cuna.

Vive en Miami con su marido Charles, aunque en 2022 viajó mucho a España para pasearse por los platós y hacer alarde de su vida de lujos y sus extravagancias. Por cierto que ha confesado que su marido le ha dicho que podía hacer lo que le apeteciese que él la iba a apoyar.

Segundo reality

No será su primer reality ya que en 2012 la pudimos ver en Hijos de papá, presentado por Luján Argüelles, en el que varios niños bien se enfrentaban a una vida terrenal en la que tenían que trabajar para ganarse un sueldo.

Es una mujer polémica de la que se han dicho muchas cosas como que trabajó en un local de citas o que es una aprovechada, pero ella se muestra bastante indiferente ante ese tipo de afirmaciones. Sin duda, es todo un personaje y lo pudimos comprobar una vez más cuando llegó a Sálvame a hablar de su fichaje para Supervivientes.

“Creo que el orden no lo has hecho bien. Te deberías haber operado a la vuelta, no antes de ir”, le decía Jorge Javier Vázquez para darle la bienvenida.

Apuestas

No podía creerse que Patricia asegurase rotundamente que no se raparía la cabeza por un pollo asado. Le preguntó que se apostaría si él llevaba razón. “A echar otro polvo como el que echamos el otro día”, fue su respuesta.

“Yo te digo que te lo raparás, no por uno quizás, pero por dos, sí”, le insistía el presentador. Le recordaban que Anabel Pantoja también dijo que no se cortaría el pelo y acabó comiéndose sus palabras.

“Ten en cuenta que tú estás hablando de personas que tienen una cabeza muy normal y vais a llevar a una persona que no tenéis ni idea de cómo reacciono en determinados momentos. Yo estoy muy loca”, ponía en alerta la nueva concursante confirmada.

Adela González le preguntaba cómo cree que podría reaccionar ante el hambre. “Me puedo poner muy trastornada o me puedo poner muy amable, puedo ser histérica o no, puedo hacer muchas cosas”, aseguraba.

“Llevo cosas de Prada, cosas de Dior, muchísimas cosas”, respondía cuando le preguntaban cuántos bikinis iba a llevar. “La alta costura llega a los cayos”, se reía Gemma López.

Belén Esteban quería saber quiénes iban a defenderla en plató durante su participación en el reality. “No te puedo decir los nombres, pero me van a defender personas que representan todo lo que yo soy en el fondo. La gente piensa que Patricia Donoso es todo superficial y que dentro no hay un cerebro”, explicaba antes de que el clon de Pilar Vidal le diera la razón.

Está claro que nos va a dejar grandes momentos.