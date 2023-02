Alba Carrillo, la mujer del momento gracias a Feliciano López y Jorge Pérez

Cuidado con lo que escribes en redes sociales que se puede volver en tu contra y convertirte en el hombre más odiado del momento, y mira que lo del odio es una cosa muy fuerte. Pero es lo que ha desencadenado un tuit de Feliciano López como respuesta a un comentario de Mónica García, la médica y diputada de la Asamblea de Madrid desde 2015.

La diputada, compartió una noticia de El País sobre la manifestación a favor de la sanidad pública del pasado fin de semana en Madrid y aprovechó para dar su opinión: "Madrid salió a la calle este fin de semana para defender con orgullo su sanidad pública frente a quienes la desprecian y atacan".

Unas palabras que tuvieron repercusión, aunque no tanto como las del tenista y su respuesta a este comentario. No se lo ocurrió otra cosa que contestar con la definición de cansino o cansina para expresar lo que pensaba de esa defensa que hacía la señora García de la sanidad pública.

Y claro, para qué queremos más. De pronto el nombre de Feliciano se convertía en TT y sacaba a relucir su conexión con Alba Carrillo. Recordemos que la pareja empezó a salir un año después de que la colaboradora de Mediaset hubiera roto su relación con Fonsi Nieto, el padre de su único hijo.

Poco después Alba se casaba con el tenista, pero su matrimonio duraba tan solo unos meses. Tras su separación, los dardos de ella hacia su ex se han ido sucediendo sin cesar. Ahora, muchos le dan la razón sobre todo lo que decía sobre Feliciano.

El dardo a Jorge Pérez

Otro de los motivos por los que Alba Carrillo es la mujer del momento es por su reacción ante la entrevista que dará Jorge Pérez en Mediaset este mismo sábado en el estreno de Déjate querer. Será su regreso a la cadena tras el escándalo del pasado diciembre cuando salió a la luz que se había liado con su compañera en la fiesta de Navidad de su productora.

Un drama que le retiró de la televisión. De ahí que suscito tan interés su vuelta a la pantalla. Sandra Barneda se lo recordaba a Alba en El debate de las tentaciones. Le hacía ver que Jorge iba al programa a darle una sorpresa a su mujer, Alicia Peña.

“Sorpresa la que le dio en noviembre”, respondía Alba lanzando un nuevo dardo a la pareja. Y es que parece que está bastante enfadada con todo lo que está ocurriendo con este tema.

Pero el tema no se quedó ahí porque al día siguiente le tocaba ver cómo Paz Padilla iba a Ya es mediodía a promocionar la entrevista.

“Yo creo que no os podéis perder el programa. Primero porque Jorge habla de todo, no se esconde. Él se reafirma en todo lo que dijo. Lo ha pasado muy mal…”, aseguraba Padilla. Y cuando Joaquín Prat le preguntaba si iba a hablar de Alba, se mostraba ambigua: “Bueno, ya lo veréis el sábado. Veréis cómo lo ha vivido él y cómo lo ha sentido. Es una entrevista muy sincera y mostró todo lo que tenía”.

La teoría de Alba

Y ya sabemos cómo es Alba que entra al trapo con mucha facilidad. “Ahora ya sí puedo hablar, ¿no? Se acabó la ley mordaza”, empezaba diciendo. Y seguidamente exponía su teoría sobre esta entrevista.

“¿Puede ser que esta sea la productora de los que saltan luego del helicóptero? ¿Y entonces lo que estamos haciendo es introducir a la mujer? Al final va a resultar que de lo que me acusaban, de hacerles una trampa, me la van a hacer a mí... Mi representante no lleva a nadie que haya metido a trabajar aquí después del lío este", aseguraba.

"Me da la impresión de que estamos haciendo una presentación en sociedad a su mujer. Creo que Alicia va a ir a Supervivientes, que me parece maravilloso, pero no entiendo que se le deje mandar burofaxes a toda la cadena y todos los compañeros y que luego... Es mi opinión", sentenciaba.

Está claro que este sábado van a ser muchos los que estén pendientes de esa entrevista.