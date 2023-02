Alba Carrillo, indignada con un amigo que le recriminó su trabajo en ‘La isla de las tentaciones’

Alba Carrillo se ha convertido en un rostro habitual de Mediaset. Por las mañanas la vemos como colaboradora de Ya es mediodía y por la noche, de La isla de las tentaciones. Y la verdad es que su papel comentando el reality está gustando a muchos.

Y todo eso lo compagina con su papel de madre. No ha dudado en compartir la emoción que le ha producido el último regalo que le ha hecho Lucas.

“Esta semana ha sido extraña y estupenda a la vez. Ayer llegaba de Jerez y tenía un cuadro hecho de regalo de Lucas. Ahora, cada vez que viajo, me echa más de menos que cuando era pequeño. Me esperaba emocionado con su cuadro pintado como bienvenida. Creo que algo debo estar haciendo bien”, relataba.

Parece que tiene muy clara la clase de educación que le quiere dar a su único hijo. “Cada vez estoy más segura que la educación en sentimientos y amor es fundamental. Justo esta semana me ha ocurrido algo que no me importa compartir”, explicaba.

Reproches

Algo que tiene que ver con su trabajo de colaboradora en el reality de parejas. “Un chico, que solo era amigo, con el que hablaba me increpó el martes al salir de trabajar como colaboradora de La isla de las tentaciones. Me dijo que le parecía fatal ese trabajo y lo que había hecho con el hielo y me quedé estupefacta”, aseguraba haciendo referencia al último programa en el que jugó a pasarse un hielo con uno de los chicos.

“Justo por este motivo estoy soltera. No tolero que nadie me quiera hacer sentir lo que no soy o que sienta que tiene que apagarme por sus inseguridades personales. Me siento tan feliz y en un momento tan seguro y completo de mi vida, que no voy a dejar que nadie juegue con eso”, dejaba claro.

Un suceso que ha unido al de su hijo: “Veo que mi hijo está orgulloso de mí y que los hombres educados en libertad, sin complejos, sin miedo a mostrar sus emociones, son absolutamente maravillosos. Como mi padre, como mi hijo…”.

Las dos caras de una misma semana.