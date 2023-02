Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla reviven en 'El Hormiguero' sus peores Goya’: "Pensamos que lo petamos"

El Hormiguero de Antena 3 recibió en la noche del miércoles a los humoristas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Tras la vista de la cantante que nos representará en Eurovisión, Blanca Paloma, Pablo Motos recibió en su plató a los actores para presentar Pobre diablo, la serie de animación para adultos que se estrena este viernes 17 de febrero en HBO Max y a la que ellos ponen voz.

Ambos actores, que se conocen desde hace tiempo y mantienen una buena amistad, acudieron al programa de El Hormiguero para hacer gala de su valiente humor y, sobre todo, de su ironía. Sobre el personaje principal de esta nueva serie, Joaquín Reyes lo ha definido como un "Froilán".

Así vivieron la “peor gala de los Goya de la historia”

Durante su visita hablaron de temas muy diversos, como aquella noche en la que les tocó presentar una de las ceremonias más difíciles de complacer: los Premios Goya. Fue en el año 2018 y resultó ser una de las galas más criticadas de todos los tiempos. De hecho, Motos la definió como “la peor gala de la historia”.

Al preguntarles sobre esta polémica, no pudieron ser más sinceros. "Cuando nos fuimos de fiesta, lo hicimos pensando que lo habíamos petado; nadie nos dijo nada", contestó Reyes. Así fue para ellos hasta que consultaron las redes sociales de esa noche y vieron lo que había pasado.

"Nos pusimos a leer las críticas y ahí nos dimos cuenta un poco de la movida que nos había caído", reconoció Ernesto Sevilla. Pero esto fue en plena celebración post Goya, puesto que ambos presentadores se fueron de fiesta nada más finalizar los premios.

¿Qué pasó en la gala de los Goya 2018?

Aunque han sido muchos los que han tratado de averiguar qué es lo que falló en la gala de los Premio Goya de 2018 para que muchos la considerasen como la peor, lo cierto es que es imposible nombrar un único motivo.

Además de los errores de realización y organización — los actores Jesús Castro e Hiba Abouk esperando sobre el escenario el Goya —, destacó también el humor de los presentadores, copado de chistes que no se entendían o menciones innecesarias, como la de Kevin Spacey o la ofensa al físico de los Trueba.

El envidiable colon de Joaquín Reyes

Otro de los temas, este algo más escatológico, que trataron en su visita al programa de Antena 3, fue el de la última (e incómoda) prueba médica de Joaquín Reyes, a quien le habían hecho una colonoscopia esa misma mañana.

“Me dijo el médico piensa en algo bonito, en algo chanante... Luego me ha felicitado por mi colón, me ha dicho que qué envidia”, relató el humorista de Albacete con su particular humor. “Eres todo un profesional”, le espetó a su vez Pablo Motos