“Todo Dios me ha dicho que deje el trabajo”: Lydia Lozano vuelve a ‘Sálvame’ entre lágrimas

Hace unos días veíamos como uno de los rostros más conocidos de Sálvame, Lydia Lozano, abandonaba el programa tras ser acusada de acudir a un club de intercambio de parejas. El programa contaba con la declaración de un cliente del club que aseguraba haber visto a alguien del programa allí.

No se conocía el nombre, pero fue su supuesta amiga, Carmen Alcayde quien sacó a la luz el nombre de la colaboradora. Lydia Lozano no se tomó muy bien estas acusaciones y estalló contra Carmen Alcayde poniendo punto y final a una amistad de 25 años. Tal cabreo cogió la televisiva que decidió ausentarse del programa durante unos días.

Jorge Javier Vázquez va en su búsqueda

Tras todo lo sucedido, Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo de Lydia ha empezado el programa de este jueves yendo personalmente a casa de la colaboradora para conseguir que esta retomase su trabajo. Una tarea que no le ha resultado nada fácil al presentador del programa, pues Lozano se ha mostrado reticente a irse con él e incluso le ha reprochado la situación del programa: "Cómo está Mediaset, que me viene a buscar el presentador... ¿O es la mala conciencia?".

Sin embargo, tras los ánimos de Jorge Javier, que afirmaba que esa no era la Lydia que conocía, la colaboradora ha estallado entre lágrimas y ha accedido a volver al programa. No obstante, ha manifestado que estos días han sido muy duros: "Todo Dios me ha dicho que deje el trabajo". Tras ello, ha puesto rumbo a Telecinco, aclarando que ella no había dejado el programa definitivamente.

Un cara a cara muy tenso

No cabe duda de que Lydia Lozano está muy afectada por el tema. Tanto es así que, tras reencontrarse con Carmen Alcayde en el plató de Sálvame, la colaboradora no ha sido capaz casi ni de mirar a la cara a su compañera. De hecho, ha sido inevitable que la tensión entre ellas explotara una vez más.

Para Lydia Lozano, lo que hizo su amiga fue toda una traición y algo que ella no hubiese hecho jamás. Es por eso que ha afirmado que su amistad está más que terminada. Carmen Alcayde, por su parte, también ha tenido algo que decir, y es que cree que la reacción de su compañera es exagerada: "Perder la amistad por esto, me parece ridículo".

No solo eso, sino que la periodista ha admitido que se siente decepcionada y dolida porque nadie piensa en lo que ella está sufriendo por esto. Todo esto llegaba después de que Lydia acusara a Carmen de ser "una bocachanclas" y "una chunga".