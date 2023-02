Morimos de amor con la sesión de fotos de Rihanna para Vogue con A$ap Rocky y el hijo de ambos

Todavía tenemos en la retina la Super Bowl de Rihanna y no podemos quitarnos de la cabeza el anuncio de su segundo embarazo y el total look rojo que acompañaron a su vuelta a los escenarios. Está claro que hay ganas de nueva música con su sello y su intención es que haya nuevo disco este año. Sin duda, es la mujer del momento.

“Es un honor para mí presentar a Rihanna como la estrella de la portada de marzo de 2023 de British Vogue, junto con A$AP Rocky y un invitado muy especial. Bueno, dos en realidad. Esta es la tercera vez que tengo el placer de que la superestrella aparezca en la portada durante mi mandato, y esta es sin duda la más extraordinaria. Bienvenida de nuevo Rihanna y felicidades por las maravillosas noticias de tu familia en expansión: te hemos extrañado”. Con estas palabras, el editor jefe de la revista, Edward Enninful anunciaba que la cantante será su próxima portada.

“Para anunciar el comienzo de este nuevo capítulo, Rihanna y Rocky querían hacer algo especial. Así fue como, junto a los fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, llegué a Malibú para realizar los primeros retratos de la familia. Para Riri nunca iba a estar exento de tensión, aunque pasamos la mayor parte del día arrullando al bebé. Estoy muy orgulloso de presentarles la definición de una familia moderna”, continuaba explicando en sus redes sociales.

Hablando de maternidad

Está claro que la maternidad va a ser un tema central de la entrevista. “‘Todo cambia cuando tienes un bebé’, dice Rihanna hablando en profundidad por primera vez sobre sus primeros meses de maternidad y vida familiar con su pareja”, desvela sobre lo que veremos.

La cantante asegura que la maternidad lo ha cambiado todo. “Criar a un joven negro es una de las responsabilidades más aterradoras de la vida. Estás como, ‘¿Qué voy a dejar a mis hijos? ¿Este es el planeta en el que van a vivir?’ Todas esas cosas realmente comienzan a golpear de manera diferente”, asegura la cantante en la entrevista.

Recuerda sus primeros días con el bebé: “Simplemente estás siguiendo los movimientos e incluso entonces estás paranoica. Porque estás como: ¿confiaron en nosotros para volver a casa con este bebé? ¿esta nueva vida? ¿Con nosotros? Sin médicos, sin enfermeras, solo… ¿nos vamos a casa?”.

Una portada extraordinaria

“Esta no es una portada ordinaria. Este es un retrato familiar. Mientras emerge de su reinvención más sísmica hasta el momento, convertirse en madre, habla sobre su nueva confianza, nueva música y su nueva vida como madre junto a A$AP Rocky. Por primera vez desde que dio a luz, la superestrella mundial habla en profundidad sobre convertirse en madre, ver cómo florece la relación entre su pareja y su hijo y, sí, sobre nueva música”, informan desde Vogue.

También habla sobre cómo es vivir esta nueva experiencia de la maternidad en pareja: “Somos mejores amigos con un bebé. Tenemos que estar en la misma página, pero siempre hemos tenido eso en nuestra relación. Todo cambia cuando tienes un bebé, pero no diría que ha hecho nada más que acercarnos”.

‘Estás haciendo poses’, le dijo Rihanna a su bebé durante su primera sesión fotográfica para la revista. Confiesa que tanto ella como su pareja sabían que iba a ser un niño.

“Rocky quería saber. Quería un niño. Al principio estaba abierto, luego dijo: 'No, quiero un niño, estoy seguro'. Yo estaba como, 'Señor, por favor, deja que este hombre obtenga lo que quiere'”, desvela.

Todavía no sabemos si tendrá un hermanito o una hermanita, pero parece que no será el único. “Me gustaría tener más hijos, pero lo que Dios quiera para mí, aquí estoy”, confiesa.

Está claro que hay ganas de Rihanna y esta portada de marzo y entrevista que podremos conocer íntegra a partir del 21 de febrero, nos van a ayudar a hacer más llevadera la espera de esa nueva música.