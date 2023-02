La inesperada respuesta de Telmo Irureta a las críticas contra él por hablar de prostitución

Ana C Pollán tiene respuesta para @telmoirureta

Si no te desean, no hay tu tía

No conviertas en actos puteros tus deseos, porque tus deseos no son derechos

"Una discapacidad no exime a nadie del imperativo ético de no tratar a ninguna otra persona como un medio y no como un fin" pic.twitter.com/xeIyVOSbd3