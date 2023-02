Si hay algo que, tristemente, se ha vuelto más común de lo que debería en redes sociales es la facilidad de criticar a otra persona desde el anonimato. Más aún en los últimos tiempos donde estos mensajes suelen ser entre mujeres sin miramiento ninguno al daño que le puedan llegar a hacer a otra persona, y si hay alguien que sabe bien de esto es Berta Vázquez.

La actriz ha tenido que enfrentarse en numerosas ocasiones a las críticas sobre su cambio físico. Unos mensajes que llegaban hace unos días después de que compartiese un vídeo en toda su salsa bailando al ritmo de Marc Antohony. Algunos usuarios consideraron que la intérprete de Vis a vis había cogido algunos kilos de más y rápidamente la publicación se llenó de mensajes ofensivos: "No parecía ni ella"; "Oye, cómo le has metido al solomillo"; "No puedo creer que es Berta, parece que le sentó bien el asado de diciembre".

Unas semanas más tarde, se ha celebrado la gran noche del cine con los Premios Goya 2023 y la intérprete ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán, sin embargo, para sorpresa de todos, por primera vez podemos decir que la actitud en redes ha sido plausible.

Berta Vázquez ha apostado por un espectacular estilismo que a su vez no dejaba de ser muy sencillo: un vestido largo en tono marrón y con escote de palabra de honor y unos guantes de tul. Tras su paso por la alfombra roja donde ya se le veía bastante incómoda, sus seguidores han querido destacar lo guapa que estaba: "Berta Vázquez está maravillosa y guapísima"; "Qué guapa es Berta"; "Me gustaría dar un abrazo muy fuerte a Berta Vázquez. Meteos vuestras opiniones sobre su físico por donde os quepan", expresaban algunos usuarios.

Cuando vienes a ver quién es la chica que está siendo tan criticada por su físico y descubres que es espectacular 😍 #BertaVazquez pic.twitter.com/W7MnXW7ZlD — Ari ❤️💛❤️ (@AriLoveStyle) February 12, 2023

Una de las películas más destacadas de la noche fue Cerdita por la que Laura Galán se llevó el Goya 2023 a Mejor Actriz Revelación y con el que quiso mandar un mensaje en contra de la gordofobia: "Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara. Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras", decía recibiendo el aplauso de todo el público.

La respuesta de Berta Vázquez

La actriz esta vez no ha querido sumergirse en una nueva polémica sobre si ha engordado o no, pero ha querido utilizar una cita de Eleanor Roosevelt, activista por los derechos humanos, para desviar el foco a todas aquellas personas que siguen obsesionados con su físico. "Las grandes mentes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos y las mentes pequeñas discuten personas", escribía la actriz.

Berta Vázquez responde en Instagram / Instagram @berta_vazquez

Sin duda, una gran cita con la que deja claro que ella está feliz sea como sea y que no le importa lo que digan de ella.